Konstanz Krise der Volksbühne überschattet das 55. Berliner Theatertreffen

Vor dem wichtigsten Schauspielfestival Deutschlands sprechen alle über den Abgang von Chris Dercon.

Eigentlich sollten sie erst ab Freitag zu sehen sein, die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen aus dem deutschsprachigen Raum. Doch die wohl spektakulärste Inszenierung ging schon zwei Wochen vor Beginn des Berliner Theatertreffens über die Bühne: Die Abberufung des umstrittenen Intendanten der Berliner Volksbühne, Chris Dercon, nach nur sieben Monaten Amtszeit.

Das Stück ist spannend gebaut, es trägt klassische Züge wie ein Königsdrama, es geht um Kabale und Liebe, um Schuld und Sühne, um Rache, verletzte Eitelkeiten, um menschliches und künstlerisches Versagen. Da werden es die zehn zum Berliner Festival eingeladenen Produktionen schwer haben, mithalten zu können. Zumal in der Theaterszene und im Publikum das Programm des Theatertreffens fast Nebensache geworden ist und es nur ein Gesprächsthema gibt: Warum musste Dercon gehen, wer wird sein Nachfolger und wer trägt wirklich die Verantwortung in diesem Schurkenstück?

Doch einer teuflischen Dramaturgie des Zufalls ist es zu verdanken, dass Volksbühnen-Krise und Theatertreffen auf wundersame Weise zueinander finden. Denn eröffnet wird das Festival ausgerechnet mit Goethes „Faust“, in einer Inszenierung von Frank Castorf. Jener im Zorn scheidende Castorf, der nicht fassen kann, dass seine Ära nach 25 großen Jahren an der Volksbühne schon zu Ende ist.

Mit 15 Inszenierungen war er während der 54-jährigen Geschichte des Festivals zum Theatertreffen eingeladen, nur übertroffen von Peter Zadek (21), Claus Peymann (19) und Peter Stein (18). Und nun ausgerechnet „Faust“. Das Hochamt der deutschen Theaterliteratur und Markstein des germanistischen Bildungskanons, in Szene gesetzt vom Bürgerschreck. Goethe trifft auf Castorf, das ist ein 17 Stunden dauerndes Werk, in sieben Stunden auf die Bühne gebracht. Hybris trifft Hybris. Die Geschichte eines maßlosen Gelehrten in der Interpretation eines maßlosen Regisseurs.

Nun ist es beim Theatertreffen sinnvoller Brauch, die Produktion einer Berliner Bühne in deren eigenem Haus zu zeigen. Schließlich ist die Inszenierung auch für diesen Raum gebaut. Und jetzt wird es delikat. Denn Frank Castorf hat nach seinem Abgang aus „seiner“ Volksbühne beleidigt mit dem Haus gebrochen. Die Bühne wurde besenrein dem ungeliebten Nachfolger Dercon übergeben, ohne Repertoire, oder Fundus und ohne Schauspieler. Alle früheren Bühnenbilder sind eingestampft. Nicht so allerdings die Bühne des Faust. Wahrscheinlich hat Castorf geahnt und gehofft, zum Theatertreffen eingeladen zu werden. Wie Fausts Seele sind also auch die Requisiten gerettet, eingelagert an geheimem Ort außerhalb Berlins. Nur zurück in die Volksbühne dürfen sie nicht. Das verbietet Castorfs Trotz. Also muss das Bühnenbild von Alexsandar Denic, der den Eingang zur Pariser Metro-Station Stalingrad aufwändig nachgebaut hat, für sehr viel Geld ins Haus der Berliner Festspiele transportiert und dort eingepasst werden. Eine halbe Millionen Euro hat die Leitung des Theatertreffens zu diesem Zweck vom Berliner Senat und der Lottostiftung angefordert.

Auch die zweite Produktion, mit der Berlin beim Theatertreffen vertreten ist, ist nicht ganz unumstritten. Die zwölfstündige Inszenierung „Nationaltheater Reinickendorf“ des Künstlerkollektivs Vegard Vinge und Ida Müller ist eine Auftragsarbeit der Berliner Festspiele, die eben auch das Theatertreffen veranstalten. Somit haben die Festspiele sich selbst eingeladen, auch wenn die Jury ihre Unabhängigkeit betont. Gezeigt werden kann das Spektakel aber ohnehin nicht wegen angeblicher Terminschwierigkeiten. Über alle Zweifel erhaben dürfte allerdings der dritte Beitrag Berlins sein. Thomas Ostermeier setzt für die Schaubühne am Lehniner Platz Didier Eribons Roman „Rückkehr nach Reims“ mit Nina Hoss in Szene.

Die Schweiz ist in Berlin gleich zweimal vertreten. Das Theater Basel zeigt Georg Büchners „Woyzeck“ und das Schauspielhaus Zürich ist mit dem Zyklus „Beute Frauen Krieg“ eingeladen, mit dem die Geschichte des Trojanischen Krieg ausschließlich aus der Sicht der unter ihm leidenden Frauen erzählt wird. Ebenfalls an die klassische Antike aber mit Elementen des Slapstick knüpft das Thalia Theater Hamburg an mit „Die Odyssee. Eine Irrfahrt nach Homer“. Um aktuelle Tagespolitik in Zeiten von Donald geht es in Elfriede Jelineks „Am Königsweg“ vom Deutschen Schauspielhaus Hamburg.

Ungewöhnlich beim Theatertreffen ist die Wiederaufführung von Josef Bierbichlers Musiktheater „Mittelreich“, das bereits 2016 zu sehen war. Neu ist diesmal, dass alle Rollen des bayerischen Heimatstücks von schwarzen Darstellern gespielt werden. Auch die zweite eingeladene Inszenierung der Münchner Kammerspiele blickt zurück. Die Aufführung von Brechts „Trommeln in der Nacht“ orientiert sich an Otto Falckenbergs Uraufführung aus dem Jahr 1922. Schließlich zeigt das Burgtheater Wien das Ein-Personen-Stück „Die Welt im Rücken“ nach dem Roman von Thomas Melle Berlin, in dem der Schauspieler Joachim Meyerhoff Einblicke in die Welt eines manisch-depressiven Patienten gewährt.

Castorf geht und Dercon kommt. So der Tenor des zweijährigen Wehklagens in Berlin. Jetzt ist Dercon fort und Castorf eröffnet das Theatertreffen. Und wenn nach langen sieben Stunden am Ende Helena bedeutungsschwanger sagen wird: „Das Unzulängliche, hier wird’s Ereignis, das Unbeschreibliche, hier ist’s getan“, dann kann das in Berlin jeder für sich interpretieren, bevor hektischer Jubel das Haus der Festspiele erbeben lässt.

Berliner Theatertreffen

Das Berliner Theatertreffen ist das wichtigste Schauspiel-Festival Deutschlands. Vom 4. bis 21. Mai werden zehn Inszenierungen gezeigt, die von einer siebenköpfigen Jury aus 409 Produktionen im deutschsprachigen Raum ausgewählt wurden. Das Festival wird veranstaltet von den Berliner Festspielen und gefördert von der Kulturstiftung des Bundes. Der TV-Sender 3Sat überträgt jeweils um 20.15 Uhr die Inszenierungen von „Woyzeck“ (5.5.), „Die Odyssee“ (12.5.) und „Trommeln in der Nacht“ (19.5.). Das ausführliche Programm unter: www.berlinerfestspiele.de/theatertreffen (baw)