Wutöschingen Klangvielfalt eines besonderen Instruments

Black Forest Percussion Group überzeugt in der Klosterschüer und lässt das Marimbaphon in all seinen Facetten erklingen

Das erste Konzert im Jubiläumsjahr der Musikschule Südschwarzwald wurde von der Black Forest Percussion Group in der Klosterschüer Ofteringen durchgeführt. Während des gut einstündigen Konzertes gelang es den vier Künstlern Lee Ferguson, Ricardo Marini, Tom Daubenfeld und Nathanael Mirbach, das breite Spektrum des zunehmend wichtiger werdenden Marimbaphons vorzustellen. Dass dieses einschlägige Programm nicht nur für Kenner der Szene, sondern auch für die ganze Familie interessant sein kann, zeigte sich angesichts der Begeisterung aus dem Publikum. Der Höhepunkt des Konzerts wurde „Fractalia“ von Owen Clayton Condon mit zwei Marimbas und acht Trommeln. Der Komponist hat das Stück für das Percussion-Ensemble „Third Coast Percussion“ geschrieben, die im Vorjahr den 59. Grammy Award als erste Schlagwerkgruppe in der Kategorie Kammermusik gewonnen hatte.

Das Marimba kann getragene, ruhige Töne hervorbringen wie beim Solowerk „From My Little Islands“ von Robert Aldridge, gespielt von Ricardo Marini. Von den Steel Pans aus Trinidad, Musikinstrumenten aus Ölfässern, stammt das Stück „Karakuranai“ von Andy Akiho, vorgetragen von Lee Ferguson und Nathanael Mirbach. Die rhythmische Herausforderung wird dem Zuhörer erst ersichtlich, wenn er die Hände gesondert betrachtet. Die linke Hand spielt einen durchgehenden Rhythmus in kleinen Variationen, während die rechte Hand synkopisch einsetzt und lustig die Patterns wechselt oder auch mal beschleunigt. Nicht fehlen darf ein Stück vom 1936 geborenen Altmeister Steve Reich, Pionier in Sachen Minimal Music. In seinen „Nagoya Marimbas“ schwappt die fließende Melodie über zwischen den beiden Instrumenten. In der originalgetreuen Bearbeitung der Nussknacker-Suite von Peter Tschaikowski führt der Melodieverlauf wie in einer La-Ola-Welle durch alle drei Instrumente. Die drei Stabspiele zusammen erinnern somit an die „Königin der Instrumente“, die Kirchenorgel. Allerdings kommt es bei diesem bekannten Stück auf eine hohe Trefferquote an.

Ensemble

Die Black Forest Percussion Group wurde 2010 gegründet, seither werden in flexibler Besetzung sowohl Originalwerke für Percussion-Ensembles als auch Arrangements von Barock bis zur Moderne aufgeführt. Neben den Konzerten liegt ein Schwerpunkt auch auf Schulungen. Ansprechpartner sind die Musikschullehrer Lee Ferguson und Christian Rombach. Der gemeinsame Nenner ist die fortlaufende Zahl im Konzertprogramm. Das Konzert „Nr. 14: Marimba“ in der Klosterschüer Ofteringen widmete sich dem großen hölzernen Stabspiel, das fünf Oktaven umfassen kann. Da der Ton beim Anschlag schnell verhallt, wird das Marimbaphon mehrfach angespielt. Weitere Informationen über die Gruppe im Internet:www.blackforestpercussiongroup.com