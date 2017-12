Konstanz Kadavar Auftritt in Konstanz: Ein sphärischer Wüstentrip

Kadavar Auftritt in Konstanz: Ein sphärischer Wüstentrip

Drei Bärte, zwei Stunden Hardrock und ein Frontman, der eigentlich keiner ist. Kadavar überzeugen bei ihrer Rückkehr auf die Kula-Bühne.

Es ist, als stände er in der Wüste. Trocken und doch hallend, voller Weite schallt die Stimme von Christoph "Lupus" Lindemann aus den Lautsprechern.

Lupus, der Wolf. Das klingt gefährlich. Dabei wirkt der Mann, der einige Meter vom Publikum entfernt, vom linken Bühnenrand aus seine Lieder singt, eher schüchtern als einschüchternd. Auch wenn er heute Abend ganz alleine alle Gitarren- und Gesangsparts übernimmt, drängt sich Lindemann nicht in den Vordergrund. Er lässt die Musik sprechen – und das umso lauter. Kadavars zweistündiger Wüstentrip wird im Kula selten einmal von einer Ansage unterbrochen. "Dieser Song ist auf unserem letzten Album", meint man Lindemann durch seinen Bart nuscheln zu hören. Aber schon der englische Name des Lieds geht in einem brachialen Gitarrenakkord unter.

Nicht weiter schlimm. Denn, auch das wird schon nach den ersten Konzertminuten deutlich: Das Publikum ist nicht da, um belustigt zu werden. Dazu ist die Musik von Kadavar zu sphärisch, zu distanziert. Stattdessen wiegen sich die vornehmlich männlichen Zuhörer im Takt der hypnotisierenden Riffs. Die erinnern mal an Hardrock-Vorbilder wie Deep Purple oder Hawkwind, mal an klassischen Stoner-Rock.

Der Sound stampft voran und man kann nicht anders, als instinktiv mitzunicken. Denn auch wenn jeder Song brummt und wummert, bleiben Kadavar im Kern stets melodisch. Im Gegensatz zu anderen Heavy-Metal-Sängern kreischt Lindemann nicht – er singt. Das gleiche gilt für seine Gitarrensoli, die keine Geschwindigkeitstests sind, sondern einzig dazu dienen, die Lieder anzuschieben, voranzubringen.

Auch die Reisegefährten des Wolfs tragen ihren Teil zum harmonischen Gruppensound bei, mit dem die Berliner in den vergangenen Jahren weltweit für Aufhören gesorgt haben. Simon "Dragon" Bouteloup hat den Mangel einer zweiten Gitarre zur Tugend gemacht. Seine verzerrten Bassläufe sind melodisch und eingängig. Der heimliche Star dieser angenehm zurückhaltenden Band ist aber Schlagzeuger Christoph "Tiger" Bartelt. Fast hat man Angst, dass die Felle reißen könnten, wenn er mit wehendem Bart selig lächelnd auf die Trommeln drischt. Nicht verwunderlich, dass das komplette Konzert über auch in der letzten Reihe noch der Boden vibriert. Die Lautstärke ist so enorm, dass man sich fragt, ob sich die schlanken Männer mit den langen Bärten privat zur Entspannung Baustellengeräusche anhören.

"Ey Konstanz, wollt ihr noch einen, oder was?" lautet dann die letzte und längste Ansage, an die "Lupus" Lindemann seinen Dank ans Publikum anschließt. Es folgen zwei weitere, treibende Songs, dann verschwinden Kadavar in die Nacht. Die Zuhörer bleiben zurück. Mit glücklichen Gesichtern und klingelnden Ohren.