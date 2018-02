Konstanz Jennifer Lawrence als Primaballerina in geheimer Mission

Hart am Kitsch entlang: „Red Sparrow“ erfüllt zu viele Klischees

Action- und Thrillergeschichten ohne männlichen Protagonisten stellen im Kino nach wie vor eine Ausnahme dar. Insofern ist der neue Film von Francis Lawrence, „Red Sparrow“, etwas Besonderes, konzentriert er sich doch vollkommen auf seine Heldin Dominika (Jennifer Lawrence). Die ist zunächst noch Primaballerina am Moskauer Ballett, doch nach einem Unfall muss sie das Tutu an den Nagel hängen. Um sich und ihrer kranken Mutter die Existenz zu sichern, bleibt ihr nichts anderes übrig, als dem Werben ihres Onkels (Matthias Schoenaerts) nachzugeben und beim Geheimdienst anzuheuern. Nach monatelangem Training wird die junge Frau nach Budapest geschickt, um einen US-Agenten (Joel Edgerton) zu enttarnen. Der allerdings versucht seinerseits, Dominika abzuwerben und für seine Zwecke zu nutzen.

Das ist nicht alles an Plot, denn nicht umsonst dauert „Red Sparrow“ 140 Minuten. Langweilig wird einem dabei kaum, was schon zu den positiveren Dingen gehört, die man über die neue Arbeit von Lawrence sagen kann, der mit seiner schauspielenden Namensvetterin bereits bei drei der vier „Tribute von Panem“-Filme zusammenarbeitete. Auch hier gibt die 27-jährige alles, ungewohnte Freizügigkeit inklusive. Nur des russischen Akzents (in der Originalfassung) wird sie nie ganz Herr – und auch die Chemie zwischen ihr und dem 16 Jahre älteren Edgerton lässt sich nicht erzwingen. Dafür lassen sich die prominenten Nebendarsteller, von Charlotte Rampling über Jeremy Irons bis Mary-Louise Parker, nicht lumpen.

„Red Sparrow“ kommt ohne Nennung einer Jahreszahl aus, spielt aber im Hier und Jetzt, einer zersplitterten Welt, in der noch immer die Folgen des Kalten Krieges nachwirken. Dennoch durchweht den Film ein altmodisches Flair. Das ist in Teilen erfreulich, etwa mit Blick auf die Erzählweise, die ganz auf Spezialeffekte verzichtet. Gleichzeitig überschreitet so manches Bild, das sich hier von Russland und dem KGB gemacht wird, in seiner Klischeehaftigkeit mehr als einmal die Grenze zum albernen Kitsch.

Am rückwärtsgewandtesten und ärgerlichsten ist „Red Sparrow“ allerdings ausgerechnet mit Blick auf seine Protagonistin. Nicht nur ist es – mal wieder – eine Vergewaltigung, aus der ihre Motivation gewonnen wird. Sondern im weiteren Verlauf, ob in der sadistischen Kaderschule oder später im Einsatz, scheint Geheimdienstarbeit für Frauen fast ausschließlich Sexarbeit zu sein. Das gibt dem Film einen vollkommen unzeitgemäßen Beigeschmack.

Originaltitel: Red Sparrow

Regie: Francis Lawrence

Darsteller: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Charlotte Rampling,

Produktionsland: USA 2018

FSK: ab 16 Jahre

Fazit: Spannender Thriller mit fragwürdigem Frauenbild