Kino "Isle of Dogs": Nichts für Hundefeinde

Wes Andersons Animationsfilm "Isle of Dogs" ist eine liebevoll gestaltete Hommage an unsere liebsten Vierbeiner.

In Wes Andersons „Isle of Dogs“ ist die Liste der Stars zwar wie immer bei dem Regisseur beachtlich. Bill Murray, Greta Gerwig, Jeff Goldblum, Liev Schreiber, Tilda Swinton und „Breaking Bad“-Star Bryan Cranston sind dabei. Zu sehen sind sie allerdings nicht. Wer sie hören will, muss den Animationsfilm in der Originalfassung ansehen.

Vor allem leihen sie Hunden ihre Stimmen in „Isle of Dogs“, der in ein Fantasy-Japan der näheren Zukunft führt, in der der hundehassende Kobayashi-Clan sinistere Pläne verfolgt: Ein Hundegrippevirus wird verbreitet, um dann sämtliche Tiere auf eine Insel zu verbannen. Der erste Hund, der auf der Abfallinsel landet, ist der Schutzhund von Kobayashis Ziehsohn Atari selbst – doch der Junge will sein Haustier wiederfinden, während sich in der Megapolis auf dem Festland Widerstand gegen die hundefeindliche Politik regt.

Nach „Der fantastische Mr. Fox“ ist „Isle of Dogs“ Andersons zweiter Animationsfilm, für den er wieder auf die altmodische Stop-Motion-Technik zurückgriff. Das Handlungsgerüst mag schlicht sein. Aber der Regisseur („Grand Budapest Hotel“) setzt seiner inszenatorischen Ordnung wie immer eine Verspieltheit und diesen lakonischen Humor entgegen. Dabei füllt er jede Einstellung des komischen Kino-kunstwerks mit Details und Ideen ab, die noch einmal hinreißender sind, weil alles diesen handgemachten Bastelcharme hat. (sre)

Land: USA

Regie: Wes Anderson

Länge: 101 Minuten

FSK: ab 6 Jahren

Fazit: Humorvoller Animationsfilm mit Bastelcharme

