Konstanz Isabelle van Keulen: "Einfach die Musik genießen"

Ob Klassik oder Tango, Violine oder Bratsche – Isabelle van Keulen hat alles drauf. Im Juni ist sie Solistin in den Abo-Konzerten der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz

Frau van Keulen, mussten Sie als Kind Blockflöte spielen? In Deutschland sammeln viele Kinder ihre ersten musikalischen Erfahrungen mit ihr.

Tatsächlich habe ich zuerst Blockflöte gelernt und mit meiner Schwester viel zusammen gespielt. Die Geige musste warten, bis ich sechs Jahre alt war.

Sind Ihre Eltern Musiker?

Nein, mein Vater ist Kunstmaler. Meine Mutter ist sehr musikbegeistert, hatte aber durch den Krieg keine Chance, ein Instrument zu erlernen. Aber sie hat ein großes Wissen über Musik, davon habe ich sehr profitiert.

Sie sind nicht nur an der Violine ein Weltstar, sondern spielen genauso gut Bratsche. Haben Sie beide Instrumente studiert?

Nein, nicht studiert. Aber ich habe die Bratsche sehr früh, mit etwa 18 Jahren dazu genommen. Es sind aber zwei vollkommen getrennte Instrumente. Und es ist eine echte Bereicherung für die Programmgestaltung, beide Instrumente zu spielen. Nur der Transport ist bei meinen vielen Flügen logistisch manchmal etwas schwierig.

Eine Ihrer großen Lieben ist die Kammermusik. Und hier Astor Piazzolla. Sie haben mit Ihrem eigenen Ensemble, in dem auch Ihr Ehemann Rüdiger Ludwig Kontrabass spielt, schon mehrere CDs mit seinen Werken aufgenommen. Wie kamen Sie zu Piazzolla ?

Eigentlich bin ich schon früh durch meine Mutter mit Piazzolla in Berührung gekommen. Meine Mutter hatte viele Langspielplatten von ihm und ich habe ihn sogar selbst im Konzert erlebt. Tatsächlich habe ich schon immer Kammermusik gemacht: Zuerst die Blockflöten-Duos mit meiner Schwester, dann habe ich als Jugendliche viele Kammermusik-Festivals besucht. Das Solistenleben ist die eine Seite, die Kammermusik ist der menschliche Ausgleich. Hier kann man statt nur ein oder zwei Proben mit dem Orchester zu spielen, ausgiebig proben. Man geht in die Tiefe, setzt sich ganz intensiv mit der musikalischen Materie auseinander.

In Konstanz spielen Sie Anfang Juni in drei Konzerten das bekannte Violinkonzert von Jean Sibelius, das Sie bestimmt schon x-Mal gespielt haben. Warum jetzt wieder? Und worauf können die Hörer sich freuen?

Na, es ist einfach angefragt worden. Und es ist ein herrliches Violinkonzert. Es gehört zur Kern-Literatur der Violinkonzerte. Man muss auch die Standardwerke immer wieder spielen, muss sie sich warmhalten, denn sie sind nicht einfach zu spielen. Dem Zuhörer wird nicht langweilig. Das Konzert ist romantisch, dunkel, virtuos. Man muss beim Hören nicht nachdenken, kann die Musik einfach nur genießen.

Sie engagieren sich ja auch sehr für zeitgenössische Komponisten, von denen einige, etwa Erkki Sven-Tüür, sogar Stücke für Sie geschrieben haben. Durfte es in Konstanz kein modernes Stück sein?

Eigentlich sind die modernsten Komponisten, die man in normalen Abo-Konzerten unterbringen kann, Schostakowitsch, Prokofjew oder Alban Berg. Sonst braucht man schon eine spezielle Reihe, wie sie etwa die Radio-Sinfonieorchester bringen oder wenn ein Orchester als Auftraggeber fungiert. So habe ich kürzlich ein neues Konzert vom schwedischen Komponisten Frederik Högberg mit den Düsseldorfer Symphonikern uraufgeführt.

Sie unterrichten seit sechs Jahren an der Hochschule für Musik in Luzern. Das ist nicht allzu weit vom Bodensee. Kennen Sie unsere Region?

Ja natürlich. Ich bin sogar zwischen den Konstanzer Konzerten in Luzern, reise dann mit dem Auto hin und her. Und ich war schon mal vor vier Jahren in Konstanz, wo ich Prokofjews Violinkonzert gespielt habe. Ich komme gerne ins wunderschöne Konstanz; es gibt gute Hotels und sehr nette Leute.

Sie spielen eine besondere Violine. Was macht ihren Klang aus?

Ich habe mein Instrument vor sechs Jahren vom französischen Geigenbauer Christian Bayon anfertigen lassen. Sie ist sehr zuverlässig, kräftig und schön im Klang. Das Instrument wird mit der Zeit ein Teil von einem selbst.

Wenn Sie gerade nicht Musik machen: Was ist Ihre Freizeitbeschäftigung, sofern es überhaupt freie Zeit gibt?

Ich liebe meinen Garten hier auf dem Lande südlich von London. Da gibt es gerade sehr viel Arbeit! Und ich mache Sport im Fitness-Studio und lese gerne, wenn es möglich ist.