Konstanz Ins Gesicht geschaut: Ernst-Würtenberger-Ausstellung in der Wessenberg-Galerie

Mit einer umfangreichen Werkschau erinnert die Wessenberg-Galerie Konstanz an den alemannischen Maler Ernst Würtenberger.

Die Geschichte der Kunst ist immer auch Zeitgeschichte, und die Gültigkeit von Positionen wird in Umbruchzeiten naturgemäß hinterfragt. Pablo Picasso ist ein Beispiel dafür, wie jemand mit unerschöpflichem Schaffensdrang unterschiedliche Stile für sich fruchtbar macht, während andere sich vor allem auf die eigene Handschrift verlassen. Letzteres dürfte wohl auch für Ernst Würtenberger (1868–1934) gelten, der eng mit der Bodenseeregion verbunden war, beziehungsweise mit dem Raum, den er als „alemannisch“ empfand. Seine Lebensdaten liefern dabei genug Anhaltspunkte dafür, wieviel Umbruch in Europa war.

Der alemannische Raum wurde bis zum Ersten Weltkrieg kaum als Grenzraum erfahren. Was es bedeutete, hier zu dieser Zeit als Maler tätig zu sein, dafür ist Ernst Würtenberger ein gutes Studienobjekt. Zu sehen sind seine Arbeiten – ganz überwiegend Porträts – in der Städtischen Wessenberg-Galerie Konstanz, die einige Dutzend Werke Würtenbergers in eigenem Besitz hat. Ergänzt wurden sie durch Leihgaben vor allem aus der Familie Ernst Würtenbergers. Parallel zur Werkausstellung in der Wessenberg-Galerie stellt eine weitere Ausstellung im Hesse Museum Gaienhofen die Beziehungen Würtenbergers zur literarischen Szene der Zeit heraus. Die Kuratorinnen Barbara Stark (Wessenberg-Galerie) und Ute Hübner (Hesse Museum) haben aus diesem Anlass die erste Monografie zu Ernst Würtenberger erarbeitet, die beiden Ausstellungen als Katalog dient.

1868 in Steißlingen geboren, wuchs Ernst Würtenberger im Schweizerischen Emmishofen (heute Kreuzlingen) auf, wo sein Vater eine Ziegelei betrieb. In der Familie wurde das künstlerische Talent der Kinder gefördert, und Ernst fiel früh als begabter Porträtist auf – was ihm zeitlebens Schwerpunkt in der Malerei bleiben sollte. Er studierte an den Kunstakademien München und Karlsruhe, kehrte dann aber nach einem kurzen Studienaufenthalt bei Arnold Böcklin in Florenz nach Konstanz zurück, wo er als freischaffender Maler tätig wurde. Aus dieser Zeit stammt ein Porträt Ludwig Leiners, das in der Ausstellung prominent am Anfang steht.

1902 heiratete Ernst Würtenberger Karolina Schönenberger und siedelte nach Zürich um, wo er an der „Kunst- und Gewerbeschule für Damen“ unterrichtete und damit ein festes Einkommen erzielte. Auch in der Schweiz wurde Würtenberger, der in der Zürcher Kunstgesellschaft mitarbeitete und Mitglied der Sammlungs- und Ausstellungskommission war, schnell zum gefragten Porträtisten. 1908 war er zudem beteiligt an einer Ausstellung französischer Impressionisten, 1909 rückte er Félix Valloton ins Bewusstsein, setzte sich dann auch für Ferdinand Hodler und den Bau des Zürcher Kunsthauses ein. Dazu veröffentlichte er eine umfangreiche Sammlung von Aufsätzen zur Kunst, verfasste Monografien und Themenbände. Freundschaften mit den Malern Cuno Amiet, Max Buri, Ferdinand Hodler, Sigismund Righini, Ernst Georg Rüegg und Hans Sturzenegger prägten sein Leben darüber hinaus, so dass in der Konstanzer Ausstellung auch einzelne Werke dieser Künstlerfreunde ergänzend gezeigt werden.

Ernst Würtenberger war demnach ein gut vernetzter Künstler und Kunstpolitiker – der während des Ersten Weltkriegs jedoch etwas ins Abseits geriet: „Das ihm von der Stadt Zürich angebotene Bürgerrecht hatte er nicht angenommen. Seine nun vehemente Distanz zum Impressionismus entfremdete ihn manchem seiner Freunde und Gönner. Gravierender noch: Seine gegenständliche Malerei entsprach nicht mehr dem Zeitgeschmack“, äußert Thomas Würtenberger, Enkel Ernst Würtenbergers, im Grußwort zur Monografie.

Die Ausstellung folgt Ernst Würtenberger noch ein Stück des Weges weiter. Nach Bildnissen von Honoratioren, Dichter- und Malerfreunden, nach den Porträts seiner Kinder, kommt endlich der Holzschnitt zum Tragen, den Würtenberger für sich neu entdeckt. Seine Kunstfertigkeit als Holzschneider wird ihm dann auch seine letzte Anstellung einbringen: 1921 wurde Würtenberger als Professor für Grafik an die Badische Landeskunstschule Karlsruhe berufen. 1935, ein Jahr nach seinem Tod, wurde in Zürich noch eine Gedächtnisausstellung ausgerichtet, die auch nach Konstanz kam. Erst jetzt kehrt er noch einmal zurück.

„Ein deutscher Maler in der Schweiz – Ernst Würtenberger (1868 – 1934)“, Städtische Wessenberg-Galerie Konstanz, bis 1. April 2018. www.konstanz.de/wessenberg. – „Der Künstler Ernst Würtenberger (1868 – 1934) und die literarische Szene“, Hesse Museum Gaienhofen, bis 6. Mai 2018. www.hesse-museum-gaienhofen.de. – Gemeinsamer Katalog: Barbara Stark (Hg.): "Ernst Würtenberger – Ein deutscher Maler in der Schweiz." Nimbus Verlag, 24,80 €.