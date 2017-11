Konstanz In der Hölle auf Platz eins: Zum Tod des AC/DC-Gründers Malcolm Young

Ihm verdankte die Band ihren genetischen Code – Young wurde nur 64 Jahre alt

Wer AC/DC nur oberflächlich kennt, wird sich von ihm kaum ein Bild machen können. Malcolm Young, war das der Sänger oder der Verrückte in Schuluniform? Er war keiner von beiden, sondern bloß der unscheinbare Mann an der Rhythmusgitarre: einer von den Typen, die in einer Band gerne auch mal ausgetauscht werden dürfen, ohne dass die Fans gleich Amok laufen. Wirklich unersetzlich schien allenfalls Malcolms Bruder Angus zu sein, Leadgitarrist mit Showtalent. Doch das täuschte.

Denn Malcolm Young war nicht nur Gründer von AC/DC. Er war auch derjenige, der dieser Formation ihren einzigartigen Stil verpasste. Es dürfte keine Untertreibung sein, zu behaupten: Ohne Malcolm Young wäre AC/DC eine durch die australische Provinz tingelnde Feierabendband geblieben.

AC/DC, das ist die Geschichte einer schottischen Familie, die Anfang der Sechzigerjahre nach Australien auswanderte. Zwei der sage und schreibe acht Geschwister wurden leidlich erfolgreiche Rockmusiker. Den Status von Legenden aber sollten zwei weitere erlangen: die beiden jüngsten Söhne Malcolm und Angus.

Malcolm profitierte von den Erfahrungen seines älteren Bruders George (der erst vor wenigen Wochen starb), schaute sich manche spieltechnische Finesse ab. Als er 1973 AC/DC gründete – den Bandnamen steuerte übrigens eine Schwester bei, die dieses Zeichen für Gleich- und Wechselstrom auf Mamas Nähmaschine erblickt hatte –, holte er sich den großen Bruder mit ins Boot: als Produzent fürs Debütalbum, nicht als Musiker. Für die Band selbst nämlich war bereits Angus vorgesehen, jüngster Spross der Familie.

Als Produzent und Mentor im Hintergrund sollte George dem Familienunternehmen zwar erhalten bleiben. Ihre Prägung aber erhielt die Band von Angus und Malcolm. Und deren Rollenverteilung war von Anfang an sonnenklar: der eine gibt den Bühnenkasper, der andere sorgt für einen unverwechselbaren musikalischen Stil.

Malcolm war der Schöpfer jenes genetischen Codes, mit dem AC/DC die Jahrzehnte überdauern sollte. Das Besondere an ihm waren weniger die prägnanten Riffs wie etwa in „T.N.T.“. Mitte der Siebziger gehörten diese längst so selbstverständlich zu einem ordentlichen Rock’n’Roll-Song wie das Nummernschild an eine Haustür. Ein Riff, der Vergleiche mit „(I can’t get no) Satisfaction“ von den Stones oder „Whole Lotta Love“ von Led Zeppelin nicht zu scheuen brauchte, sollte ihm ohnehin erst 1979 mit „Highway to Hell“ glücken. Nein, das Besondere war vielmehr die Wahl besonders starker Gitarrensaiten und ein ausnehmend harter Anschlag bei Verwendung offener Akkorde.

„Meistens ist eine einfache Idee auch eine gute Idee“, sagte Malcolm Young einmal. Besser lässt sich das Phänomen AC/DC kaum erklären. Malcolm Youngs gute Idee verlieh der Band ein unerschütterliches Fundament. Oder wie Angus Young sagt: „Wenn man nicht nach fünf Sekunden erkannt hat, dass es sich um einen Song von AC/DC handelt, handelt es sich nicht um einen Song von AC/DC!“

AC/DC überstanden die Punk-Welle und den Tod ihres Sängers Bon Scott. Sie überlebten die poppigen Achtziger und den Techno der Neunziger. Malcolm Young war immer dabei, zollte aber schon bald den Exzessen Tribut. Ende der Achtzigerjahre musste er wegen Alkoholproblemen pausieren, nach der Jahrtausendwende machten sich bald Gedächtnisaussetzer bemerkbar. Nach einem Schlaganfall war für ihn endgültig Schluss bei AC/DC, seine letzten Jahre verbrachte er von schwerer Demenz gezeichnet in einem Altenpflegeheim bei Sydney. Dort ist er am Samstag im Alter von 64 Jahren gestorben.

Auf die Frage, wo er sich nach seinem Tod befinden werde, antwortete Malcolm Young einmal: „In der Hölle. Keine CDs. Nur Gitarren. Und AC/DC sind Nummer eins: ‚Highway to Hell‘. Das wäre schön.“

