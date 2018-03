Konstanz Im Schlaraffenland der Waffenindustrie - Mit Trailer

Eli Roths Thriller „Death Wish“ ist eine Neuauflage des Klassikers „Ein Mann sieht rot“ von 1974.

Natürlich gibt es in den USA genug Waffenfanatiker, die bei solch einem Film in Gedanken jubelnd die Knarre schwingen. Der Zeitpunkt aber war auch schon mal günstiger für einen Thriller wie Eli Roths „Death Wish“. Denn das Remake des Klasikers „Ein Mann sieht rot“ (1974), in dem Bruce Willis nun den Part von Charles Bronson übernimmt und das Rache mit Waffengewalt zelebriert: Das will nicht recht zu diesem Zeitpunkt nach dem Amoklauf an einer Schule in Florida mit 17 Toten passen.

In „Death Wish“ ist die selbstverteidigungsselige Welt der US-Waffenlobby noch in Ordnung. Der Schauplatz dafür ist Chicago, wo die Gewaltspirale mit Schießereien außer Kontrolle zu sein scheint. Der Notfall-Chirurg Paul Kersey (Willis) erlebt die Auswirkungen jeden Tag aufs Neue, wenn er versucht, einem Schussverletzten nach dem anderen die Kugeln aus dem Fleisch zu fischen. Außerhalb des Krankenhauses führt er ein glückliches Familienleben mit seiner Frau Lucy (Elisabeth Shue) und seiner Teen-Tochter Jordan (Camila Morrone). Doch das ändert sich schlagartig: Bei einem Überfall werden beide durch Schüsse verletzt. Kerseys Frau stirbt im Krankenhaus; seine Tochter überlebt, aber liegt im Koma.

Als die Detectives Raines (Dean Norris) und Jackson (Kimberly Elise) bei ihren Ermittlungen auf der Stelle treten, trifft der Arzt einen Entschluss: Er legt sich eine Waffe zu und zieht als Rächer im Kapuzenshirt durch die Stadt.

Feinsinnigkeiten darf man bei solch einem Plot und dem Regisseur nicht erwarten. Roths Regie-Laufbahn ist gepflastert von derbem Folter-Horror und Gewaltorgien. Das unterstreichen in „Death Wish“ nicht nur die blutig splatterhaften Effekte, die er während der Gewalteruptionen groß ins Bild gerückt zum Einsatz bringt. Auch sonst ist die Geschichte reichlich grob angelegt.

Die Detectives, die in Kerseys Fall ermitteln? Sind heillos überfordert. Die Gangster? Sind eindimensionale Pappkamerden, bei denen klar sein soll, dass sie es gar nicht anders verdient haben, als von Willis perforiert zu werden.

Bleibt nur die Frage, was übrig bleibt von „Death Wish“, wenn man diese zweifelhaften Vorstellungen von Gerechtigkeit, Recht und Ordnung abzieht? Letztlich nicht viel. Wer in der Haltung des Films seine eigene wiederfindet oder zumindest den ganzen selbstjustiziären Quark ausblenden kann, sieht einen leidlich unterhaltsamen Thriller von überwiegend bleierner Ernsthaftigkeit – und einen Stoff aus den 70ern in Gestalt eines B-Movies aus den 80ern. Sascha Rettig

Land: USA

Regie: Eli Roth

Darsteller: Bruce Willis, Vincent D’Onofrio, Dean Norris

FSK: ab 18 Jahren?

Länge: 108 Minuten

Fazit: Selbstjustizthriller als B-Movie – der falsche Film zur falschen Zeit.