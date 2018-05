Konstanz Im Namen der Liebe: Singener Färbe zeigt Komödie "Gatte gegrillt"

Theater demonstriert mit Debbie Isitts schwarzer Komödie „Gatte gegrillt“ die Aktualität alter Rollenklischees und erntet großes Gelächter

Das Publikum war begeistert. Der Applaus nach der Premiere von Debbie Isitts Stück „Gatte gegrillt“ in der Singener Färbe war nicht nur langanhaltend, sondern auch intensiv, enthusiastisch könnte man fast sagen. Das hat seine guten Gründe in einer sehr einfallsreichen Inszenierung, drei begeisternden Schauspielenden und einem eingängigen Stück. Und doch musste man sich wundern. Offenbar fand auch der männliche Anteil des Premierenpublikums, dass dem Macho Kenneth hier ein verdienter Abgang beschert wird. Dabei ist der eigentlich als ein ziemlich typischer Vertreter seines Geschlechts gemeint, wenn auch schwarzhumorig zurechtgemacht.

Patrick Hellenbrand, der Regie führt, hat ihn und überhaupt alle drei Protagonisten in ein knallbuntes Szenario gestellt. Vor einem blauen Vorhang, der die Bühnenrückwand bildet, trägt die brave Hausfrau Grasgrün im Look der 50er-Jahre, die Geliebte einen hautengen roten Fast-Mini, einzig der Mann steckt im dunklen Anzug. Zeichen seiner vermeintlichen Überlegenheit. Kein anderer als King Elvis ist sein Zeuge: Was immer auch geschieht, wir lassen die Puppen tanzen. Elmar F. Kühling spielt diesen Macho so, dass diesen nur ein Wort im Ganzen erfassen kann. Es beginnt mit einem A und endet mit einem H.

Kenneth hat eine tüchtige Hausfrau geheiratet. Natürlich wird ihm das bald fad. Wenn Hilary nach dem Fernsehabend Sex haben möchte, wird ihm flau. Aber kochen kann sie wie keine. Nina Carolin Eichmann spielt diese Karikatur des Heimchens am Herd mit viel Sinn für Ironie, ohne dass der Mensch mit seiner Verletzlichkeit dahinter verschwindet. Der gesamten Inszenierung ist zu eigen, dass sie bei allem sich Lustigmachen immer auch ein Auge darauf hat, was sich Menschen im Namen der Liebe antun. Und das als bizarres Figurenkabinett, als Zerrbild des Verhältnisses zwischen Mann und Frau, das eine Überraschung zu Tage fördert: Die alten Rollenklischee – sie leben fort.

Dazu gehört, dass Kenneth eine junge Geliebte hat – Laura. Und mit der geht’s ab. Eine bestrickende Idee, den rückwärtigen Vorhang bei Gelegenheit auf Brusthöhe runterzufahren, so dass man sich quasi vor einer Kasperlebühne wiederfindet. Die Bewegungen im Guckkasten lassen keine Zweifel zu: Der Sex ist ekstatisch. Was Hilary in der Küche ist Laura im Bett. Milena Weber spielt sie ambivalent, mal als Persiflage, mal als taffe Selbstversorgerin, die sich fragen muss, was sie an dem Kerl eigentlich findet.

Die Sache fliegt natürlich auf. Eigentlich ist es schrecklich, über was man da lacht: Kenneth, der keine Anstalten macht, seiner Frau die Wahrheit zu sagen, Hilary, die das Offensichtliche nicht wahrhaben möchte, und eben Laura, die in dem nunmehr Angetrauten den granatenmäßigen Macho erkennt, aber trotzdem nicht von ihm loskommt. Wenn sie ihm hinknallt, dass er ein lächerlicher Affe sei und seine Füße stinken, setzt sich Elmar F. Kühling die Elvis-Angeberspiegelbrille auf, und schon prallt alles an ihm ab. Er macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt.

Elmar F. Kühling beweist abermals, dass er den King drauf hat, der Hüftschwung sitzt, das Gebaren beschreibt präzise einen, für den Steaks, Autos und Bier die drei Grundkonstanten der Lebens bilden. Gratis dazu gibt’s in der Färbe immer den passenden Elvis-Song. Wer erwartet hat, dass wieder einer dieser launigen Färbe-Theaterabende ansteht, an dem die Schauspieler zwischendurch mal das eine oder andere Lied anstimmen, wird enttäuscht sein. Oder auch nicht. Der Hit ist hier der schwarze Humor, den Hellenbrand und das Ensemble nach allen Regeln der Kunst in Szene setzen.

Das Stück besteht im Wesentlichen aus Rückblenden, als man zum ersten Mal auf die drei trifft, sind die Verhältnisse bereits umgedreht. Die Geliebte ist nun die Ehefrau. Hilary gibt sich versöhnlich, sie hat ihren Ehemaligen und Laura just zu deren drittem Hochzeitstag zum Essen eingeladen. Kenneth hat sich den neuen Umständen längst angepasst. Statt wie früher zur Geliebten geht er jetzt zur Ex, die ihm gibt, was Laura nicht geben kann: eine schmackhafte Mahlzeit. Die braucht er wie ehedem den außerhäuslichen Geschlechtsverkehr. Wie ernst es die Inszenierung mit ihren Menschen meint, ist bis zum bitteren Ende zu erkennen. Kenneth ist in Wahrheit Opfer seiner Gier – auch da seinem Vorbild gleich.

Zur Publikumsreaktion siehe oben. Der Applaus mag außerdem auch als Dank an Patrick Hellenbrand verstanden werden, der nach dieser Produktion leider die Färbe verlässt.

Vorstellungen jeweils mittwochs bis samstags. Karten unter Telefon 07731/64646 oder 62663 oder www.die-faerbe.de