vor 2 Stunden Elisabeth Schwind Exklusiv Kultur Im Gegenlicht: Karl Marx und der Moselwein

Am Anfang war der Wein – offenbar auch bei Karl Marx' Entwicklung zum Kommunisten. Während sich die Stadt Trier auf den 200. Geburtstag ihres großen Sohnes vorbereitet, beschäftigt sich SÜDKURIER-Redakteurin Elisabeth Schwind mit der These, dass der Moselwein an Marx' "Kapital" mitgeschrieben hat.