vor 4 Stunden Johannes Bruggaier Exklusiv Kultur Im Gegenlicht: Die Leiden des Geburtstagsvergessers

Geburtstage zu vergessen ist heute so unverzeihlich wie nie zuvor. Doch Rettung naht, da ist sich SÜDKURIER-Redakteur Johannes Bruggaier sicher: In nicht allzu ferner Zukunft können wir uns in diesem Punk komplett auf die Technik verlassen.