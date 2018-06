Konstanz Im Gegenlicht: Aus den Abgründen deutscher Popmusik

Seit einigen Jahren laufen wieder vermehrt deutsche Texte im Radio. SÜDKURIER-Kulturchef Johannes Bruggaier meint: Wer genau hinhört, ahnt, warum wir sie vorher nicht vermisst haben.

Neulich im Radio deutschen Pop gehört. War schrecklich. Nicht so sehr wegen der Musik, mehr wegen der Texte: Die müssten streng genommen mit Warnhinweisen versehen sein. Weil sie so wehtun.

Das fängt bei der bloßen Sprachlogik schon an. Etwa in einem Lied, das sich „Kreise“ nennt, dessen Verfasser Johannes Oerding aber an der Beschreibung dieser runden Dinger hoffnungslos scheitert. „Oft sind Anfang und Ende der gleiche Punkt“ singt er, meint aber statt des gleichen Punkts wohl vielmehr denselben. Weiter: „Wenn sich alles in Kreisen bewegt, dann gehst du links, dann geh’ ich rechts. Und irgendwann kreuzt sich der Weg, wenn wir uns wiedersehen.“ Auch falsch. Geht im Kreis nämlich einer links und einer rechts, so sieht man sich zwar irgendwann wieder – aber frontal und nicht kreuzweise.

Dass solche Fehler kaum auffallen, liegt an der Ablenkung durch ästhetische Zumutungen. So sträuben sich dem Hörer schon die Haare, wenn aufs erste Versende „Punkt“ im zweiten Versende „pumpt“ folgt. Soll das etwa ein Reim sein? So wie „schlägt“ auf „verweht“? Es scheint fast so. Und wer glaubt, schlimmer könne es nicht kommen, der hört als Pendant zum dreisilbigen „Kneipenklo“ das Sätzchen „lass es los“.

Nun ist Dichtung ja keine Mathematik, und hinter unreinen Reimen kann sich ein bewusst gewähltes Stilmittel verbergen. Seien wir ehrlich: Wer hat nicht schon mal auf einem Kneipenklo gesessen und sich dabei „Lass es los“ gedacht? Und bringt uns so ein Klo die Kreisform nicht viel näher als kreuzende Wege und gleiche Punkte?

Viel bedenklicher sind ohnehin Wörter, die es nur gibt, weil ein Reim her muss. Was beispielsweise ein gewöhnlicher Autofahrer als „starke Lenkbewegung“ bezeichnen mag, ist für Mark Forster ein „Steuerrad-Rumgereiße“. Was anderes ist ihm zu „Reise“ und „leise“ einfach nicht eingefallen.

Vielleicht ist das immer noch besser als manches Blabla ohne Reim. In „Dein Lied“ einer Truppe namens Kraftklub klagt jemand, die Verflossene habe sein Leben zerstört: „Ja, aber macht doch nichts / Bringt ja kei’m was / Nein, Quatsch, weißt du was? / Ja genau: Die Erde dreht sich immer weiter, Schatz!“ Macht nix, bringt nix, nein, doch, quatsch, genau, Leben geht weiter... Hört sich eigentlich mal jemand so was an, bevor es gesendet wird?

Es ist nicht lange her, da forderten Künstler und Sprachwahrer eine Mindestquote für deutschsprachige Popmusik im Radio. Wir sollten besser eine Höchstgrenze einführen.