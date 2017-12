USA "Ich bin nicht von Gott gesandt": Eminem gibt sich auf neuem Album nachdenklich

Vier Jahre lang mussten Eminem-Fans auf ein neues Album warten. "Revival" offenbart einen Mann, der von Erfolgsdruck gezeichnet ist. Kämpferischer gibt er sich, wenn es um die Zukunft Amerikas geht. Mit "Like Home" sagt der Rapper der Trump-Regierung den Kampf an.

Es schwingt Ehrfurcht mit, wenn die Rapstars Kendrick Lamar und Rakim ihren Kollegen beschreiben: Eminem sei nicht nur ein großer Rapper, sondern ein großer Denker. Ja, wäre er schwarz, hätte er längst den ikonischen Status eines Muhammad Ali erreicht.

Da ist es kein Wunder, dass der Erwartungsdruck enorm ist, sobald Marshall Mathers alias Eminem ein neues Album auf den Markt bringt. Hip-Hop-Fans auf der ganzen Welt stellen Kameras auf, um ihre ersten Reaktionen auf Video festzuhalten. Bereits Minuten nach der Veröffentlichung werden die Songs in Rapforen auseinandergenommen, auf Videoplattformen und in Facebook-Chats diskutiert. Ja, es muss einsam sein an der Rap-Spitze. Eminem kann ein Lied davon singen. Und auf "Walk on Water", dem ersten Titel seines neuen Albums "Revival", tut er genau das.

Im Hintergrund hört man, wie Notizzettel zerrissen werden, während der Rapper in abgehacktem Sprachrhythmus konstatiert, dass er eben nicht übers Wasser gehen könne: "Ich bin nicht von Gott gesandt! Bin nicht Tupac, bin nicht Prince!" Mit 45 Jahren klingt Eminem reflektiert. Müde. Und leider auch eine Spur ermüdend.

Mit der frechen Attitüde von Frühwerken wie "My Name is" hat "Revival" wenig gemein. Und auch optisch ist der Sprachkünstler zum Gegenbild seines Alter Ego Slim Shady mutiert. Statt weißem T-Shirt, blond gefärbten Haaren und Ohrring, tritt Eminem heute, wenn überhaupt, in schwarzer Lederjacke, mit Bart und Mütze in Erscheinung.

Nicht nur die Erwartungen lasten auf seinen Schultern. Das Album-Cover von "Revival" zeigt ihn vor dem Hintergrund der amerikanischen Flagge. Der Kopf ist gesenkt, das Gesicht hat er in den Händen vergraben. Ein enttäuschter Patriot. Aber stopp! Genug Selbstmitleid! Denn resigniert hat Eminem hat noch nicht. Das beweisen Lieder, wie das treibend-rockige "Untouchable". Innerhalb von sechs kurzweiligen Minuten springt der Meister zwischen der Perspektive eines rassistischen Cops, eines verzweifelten Afro-Amerikaners und seiner eigenen Beobachter-Rolle hin und her. Dieses postmoderne Identitätsspiel beherrscht Eminem immer noch trefflich. Und spätestens, wenn er in die letzten atemlos vorgestoßenen Zeilen von "Offended" gefühlte 10.000 Silben packt, wird klar, dass ihm auch raptechnisch keiner so schnell etwas vormacht.

Diese Momente der Inspiration sind erstaunlich rar gesät. Dabei vereint "Revival" die typischen Eminem-Elemente: Liebevolles für die eigene Tochter ("Castle"), Hass-Tiraden an die Ex-Frau ("Bad Husband"), politisch unkorrekte Party-Songs ("Remind Me"), ja selbst irre Mordfantasien ("Framed"). Man kennt diese Zutaten von früheren Alben. Nur, dass deren Lieder stärker danach verlangen, wieder gehört zu werden. Woran liegt das?

Ein Grund ist sicher, dass die Zusammenarbeit mit Künstlern wie Ed Sheeran, Pink und Beyoncé zwangsläufig für einen Sound sorgt, der Rapfans seicht erscheinen wird. Zu emotionalen Höhenflügen, wie der Rihanna-Kollobaration "Love the way you lie" aus dem Jahr 2010 steigen die 19 Lieder von "Revival" aber leider auch nicht auf.

Was übrig bleibt, sind Eminems scharfsinnige Beobachtungen einer Gesellschaft, deren Spaltung er selbst vorantreibt. Für Donald Trump hat er nichts als Verachtung übrig. "Du wirst unser Land nicht ruinieren. Es wird dir nicht gelingen, uns zu definieren", rappt er in "Like Home". Stattdessen proklamiert er sein eigenes Verständnis von Patriotismus: eine Gesellschaft, die sich solidarisch mit Minderheiten zeigt. Es ist eine positive Vision, die den Künstler zum Ende seiner Widerstands-Hymne geradezu beflügelt. Pathetisch prophezeit er den Beginn eines brandneuen Amerikas. "Ein Land, auf das wir alle stolz sein können." Wenigstens für diesen kurzen Moment klingt Eminem so, wie ihn seine Fans sich eigentlich wünschen: von allem Druck befreit.