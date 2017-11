Film Hinter der schönen Fassade

George Clooney blickt in seinem schwarzhumorigen Thriller „Suburbicon“ in die gesellschaftlichen Abgründe des weißen Mittelstandamerikas

Damals soll alles besser gewesen sein. Damals, als America noch so richtig great war. Als Donald Trump 2016 im Wahlkampf mit solchen nostalgischen Beschwörungen auf Stimmenfang ging, meinte er im Kern die 50er Jahre und das weiße Mittelstandsamerika. George Clooneys „Suburbicon“ führt nun genau dorthin. Doch sobald die Vorstadtmustersiedlung zu sehen ist, wird klar: Hinter diesen aufgeräumten Fassaden muss es einfach brodeln.

Alles beginnt mit neuen Nachbarn: Eine schwarze Familie in der makellosen 50er-Jahre-Vorstadtwelt? Das ist für die meisten der ausnahmslos weißen Bewohner der Siedlung unvorstellbar. Deshalb wird bald auch laut und gewaltätig protestiert gegen die freundliche, afroamerikanische Mittelstandsfamilie, die doch eigentlich nur ganz in Frieden in dieser Nachbarschaft leben will.

Der erzählerische Kniff, den Clooney dabei zum Einsatz bringt: Der wütende Mob merkt dabei nicht, dass direkt nebenan ein heftiges Verbrechen stattfindet. Der Familienvater Gardner Lodge will ein neues Leben mit seiner Schwägerin beginnen und deshalb zusammen mit ihr seine Frau aus dem Weg schaffen. In der Hauptrolle darf dabei Clooneys Kumpel Matt Damon in die Rolle des suburbanen Biedermanns schlüpfen und regelrecht monströse Züge entwickeln. Julianne Moore verkörpert derweil nicht nur die Gattin, sondern auch die kühl brutale Schwester, deren Verbrechen außer Kontrolle gerät.

Ganz neu ist das alles natürlich nicht. Und wer ein bisschen mit ihrem Kino vertraut ist, dem kommen sofort die Coen-Brüder in den Sinn, die dieses Spiel mit absoluter Perfektion beherrschen. Doch obwohl Clooney den Coens schon mehrfach beim Dreh über die Schulter gucken konnte, entwickelt „Suburbicon“ nie deren Virtuosität. Trotzdem bietet der Film Figuren, die gern mal eigenwillige, skurrile Züge entwickeln. Vor allem aber auch diesen schwarzen Humor, der mehr und mehr durchschlägt, als die Ereignisse eine blutige Eigendynamik annehmen und die verlogene Idylle zerlegt wird.

Obwohl die schwarzen Nachbarn nicht im geringsten für irgendetwas verantwortlich sind, werden sie von ihren weißen Nachbarn zu Sündenböcken gemacht. Sicherlich ist das letztlich etwas zu simpel aufgebaut und lässt eine Dopelbödigkeit vermissen. Und doch bringt Clooney so überspitzt unterhaltsam wie auch herrlich absurd Probleme hinter der Fassade zum Vorschein, mit denen die USA bis heute zu kämpfen haben.

ABSPANN:

Regie: George Clooney

Darsteller: Matt Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac

Länge: 105 Minuten

Fazit: Schwarzhumoriger Thriller

