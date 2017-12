St. Gallen Hier nehmen die Frauen Maß

Das Theater St. Gallen präsentiert Leonard Bernsteins frühes Musical „On the Town“ furios und punktgenau

In dieser Bernstein-Produktion am Theater St. Gallen machen sich die Frauen fast unentwegt an die Männer ran. Herrlich akrobatisch wird das Eindeutige angedeutet. Die Frauen nehmen Maß, fast bis zum besten Stück. Mit den Augen, mit dem Metermaß. Es ist die Kunst von Regisseur Josef E. Köpplinger, Intendant am Münchner Gärtnerplatztheater und bis 2007 Schauspielchef am Theater St. Gallen, den erotisch aufgeladenen Drive stets direkt und doch spielerisch, wie im Wirbelwind und doch mit luftiger Poesie zu gestalten. Es sind die Frauen, die die Initiative ergreifen, die Männer lassen es sich, immer ein wenig verblüfft, gefallen. Die Frau inszeniert das Vergnügen, das ist der rote Faden durch diese furiose, temporeiche Inszenierung.

Mit "On the Town" ist Leonard Bernstein 1944 mit noch nicht einmal dreißig Jahren ein wunderbares Stück gelungen. Man merkt: Wer "On the Town" schreiben kann, der schafft ein paar Jahre später auch die "West Side Story", die 2015 in St. Gallen auf dem Programm stand. Nur gerade 24 Stunden haben drei Matrosen Zeit, sich in New York auf dem Landgang zu vergnügen, nicht viel Zeit, um für einen Abend ein tolles Mädchen zum Feiern aufzugabeln. Diesem Tag gibt Leonard Bernstein musikalisch alles, was er drauf hat: Herrlichen Swing, feurigen Jazz, kraftvoll moderne Symphonik in den Ballettszenen, Songs zum Dahinschmelzen, pikante Klangfarben. Sehr präzis, konturiert und auf den Punkt gebracht vom Sinfonieorchester St. Gallen unter Michael Brandstätter.

Der Regisseur kann sich in dieser Inszenierung, die die Suche nach Vergnügen intelligent und mit der nötigen augenzwinkernden künstlerischen Übersicht zeigt, auf ein Bühnenbild stützen, an das der Zuschauer sich lange erinnern wird (Rainer Sinell). Höhepunkt ist sicher die New Yorker U-Bahn, bei der auf der St. Galler Bühne jeder Haltegriff perfekt getimt pendelt, während die angetrunkenen Fahrgäste zur letzten Station des New-York-Tages nach Coney Island aufbrechen. Fulminant auch die rasante Fahrt im legendären Yellow Cab-Taxi durch die Straßen Manhattans. Oder die heftige Liebeszene im Naturkundemuseum unter einem Dinosaurierskelett, das dann natürlich in sich zusammenbrechen muss.

St. Gallen als Musicalzentrum

Mit dieser Bernstein-Inszenierung wird St. Gallen seinem Ruf als Musical-Hotspot wiederum gerecht. Die drei Matrosen sind überrascht von so viel Frauen-Power in Sachen Vergnügen und lassen sich charmant und fast ein wenig unschuldig mit dem treiben, was sie da plötzlich erwartet. Daniel Prohaska (Gabey) ist der lyrisch gestaltende Melancholiker auf der Suche nach dem U-Bahn-Girl des Monats, Boris Pfeifer (Chip) und Jörn-Felix Alt (Ozzie) finden sich in pikanten Szenen wieder. Chip etwa erlebt eine abenteuerliche Taxifahrt und landet in Unterhosen auf dem Herd der Taxifahrerin. Alle drei punkten mit eher fein als vordergründig gestalteten Songs und schauspielerisch immer mit ein wenig liebenswerter Unschuld.

Die Hosen haben in dieser Inszenierung die Frauen an: Großartig Sigrid Hauser als Taxifahrerin Hildy Esterhazy, eine sympathische, bodenständige Verführerin; und sehr präsent Bettina Mönch als Claire de Loone, eine Wissenschaftlerin, die das Intellektuelle recht schnell fürs Handfeste hinter sich lässt. Julia Klotz als Ivy Smith gibt, intimer gestaltend, die romantische Sängerin und heimliche Bauchtänzerin in einem Club. Zum Höhepunkt des Abends wird ihre Szene, als sie im Kopfstand in einem Studio der Carnegie Hall Gesangsübungen macht. Der Ausflug in die Carnegie Hall, dem berühmten Konzertort New Yorks, gerät denn auch zu einer von der Regie köstlich ausgeschlachteten Chance, den Kulturbetrieb zu karikieren. Großes Können und virtuose Musical-Erfahrung zeigt auch Dagmar Hellberg – in fünf Rollen auf der Bühne und herrlich als Gesangslehrerin -, die ihrer Schülerin den richtigen Ton mit viel handfester Hüftarbeit nahezubringen versucht.

Regisseur Josef E. Köpplinger gelingt eine witzige, temporeiche Inszenierung ohne jeden Leerlauf und mit bestens integriertem Tanz (Tanzkompagnie des Theaters St. Gallen). Eine quirlige, leidenschaftlich bewegte Choreografie (Adam Copper) hält diesen Geniestreich des jungen Lennie Bernstein in stetem Fluss – voll Fantasie, Lust und Lebensfreude. Bei reiner Unterhaltung belässt es Köpplinger aber nicht. Er zeigt die 24 Stunden Vergnügungssuche auch im Zeichen des Zweiten Weltkriegs. Da verschwimmt das Vergnügen auch bühnenbildnerisch in unscharfe Schwarz-Weiß-Töne. Bomber jagen über die Leinwand, Kriegsschiffe stechen in See. Und Köpplinger zeigt ganz subtil dieses Eintagsfest auch als Metapher für das Leben. Es geht schnell vorbei, man muss sich sputen, um es auszukosten. Nach 24 Stunden gehen die drei Matrosen wieder an Bord, und andere suchen das Vergnügen.

Weitere Aufführungen: 19., 21., 31. Dezember; 3., 6., 7., 16. Januar; weitere Termine bis Mai 2018.Infos und Tickets: www.theatersg.ch