Konstanz Grusel in absoluter Stille: Der neue Thriller "A Quiet Place"

John Krasinskis hochspannender Thriller lässt die Menschheit vor blinden Monstern erzittern

In der unmittelbaren Zukunft haben sich Monster auf der Erde (oder zumindest dem amerikanischen Kontinent) breit gemacht und vernichten alle Lebewesen, die ihnen in die Quere kommen. Sofern sie sie denn hören. Denn die unheimlichen Wesen, optisch eine Mischung aus Alien, Spinne und Skorpion, sind blind und reagieren lediglich auf Geräusche. Weswegen die Menschen, die ihnen davongekommen sind, ihr Leben so gut wie irgend möglich in völliger Stille verbringen.

Soweit die Prämisse von „A Quiet Place“, in der wir einer Familie dabei zusehen, wie sie ums Überleben kämpft. Zwischen Maisfeldern und Wald haben sie sich in ein Farmhaus zurückgezogen, wo schon das Knarzen alter Dielen zu viel Lärm ist und man seine Emotionen nur herausschreien kann, wenn man sich beim Angeln im nahen Fluss für ein paar Minuten unter den lauten Wasserfall stellt.

Würde man in einem solchen Szenario nicht eher Unterschlupf in einem unterirdischen Versteck suchen? Nicht nur barfuß, sondern am besten auf Socken laufen? Sicherlich sind solche Fragen berechtigt, doch Regisseur John Krasinski macht es einem in „A Quiet Place“ erstaunlich leicht, alle Gedanken an Logik und Plausibilität für 90 knackige Minuten hintanzustellen.

In seiner Inszenierung erweist sich der Schauspieler, der hier auch als Familienvater selbst vor der Kamera stand, als außerordentlich clever und effektiv. Auf die Monster richtet er seine Aufmerksamkeit kaum und auf Erklärungen, woher sie kommen, gar nicht. Stattdessen erzeugt er von Sekunde eins an eine dichte Spannung, die von einer raffinierten Mischung aus Filmmusik, Sounddesign und Stille lebt und von eruptiven Schockmomenten durchzogen wird. Selten versuchte das Kinopublikum krampfhafter, sein Popcorn lautlos zu knuspern.

Dass so gut wie kaum gesprochen wird, lässt – für einen Gruselthriller ungewöhnlich – auch viel Platz für eine emotionale Bandbreite. Während Krasinski selbst ein besserer Regisseur als Schauspieler ist, brilliert seine Film- und Real-Ehefrau Emily Blunt mit einer Performance, die nicht nur in der nervenzerreißenden Geburtsszene durch Mark und Bein geht. Kaum weniger sehenswert: Millicent Simmonds als taubstumme älteste Tochter und Noah Jupe als ihr Bruder. Lediglich die Monster selbst machen nicht allzu viel her. Auch das ändert nichts daran, dass man sich schon lange nicht mehr so sehr vor Nervenkitzel in den Kinosessel gekrallt hat wie in „A Quiet Place“.

Abspann

Regie: John Krasinski

Darsteller: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds, Noah Jupe

Länge: 90 Minuten

FSK: ab 16 Jahre

Fazit: Nicht immer glaubwürdiger, aber hochspannender Horror-Thriller