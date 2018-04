Baden-Baden Große Oper in Baden-Baden: Was Besucher bei den Pfingstfestspielen erwartet

Große Oper in Baden-Baden: Was Besucher bei den Pfingstfestspielen erwartet

Mit Bryn Terfel und Valery Gergiev kommt Klassik-Prominenz zu den Pfingstfestspielen.

Die Pfingstfestspiele Baden-Baden (18.-22. Mai 2018) bieten im Festspielhaus und dem Museum Frieder Burda ein attraktives Programm, das von Kammermusik bis zu spannenden Orchesterkonzerten reicht. Höhepunkt ist gleich zu Beginn (18.5., 18 Uhr) die konzertante Version von Richard Wagners romantischer Oper „Der Fliegende Holländer“. „Mit der konzertanten Aufführung von Opern haben wir allerbeste Erfahrungen gemacht. Man denke nur zurück an das ‚Rheingold‘ unter der Leitung von Thomas Hengelbrock oder die fulminante ‚Walküre‘ unter Valery Gergiev im Jahr 2016“, sagt Intendant Andreas Mölich-Zebhauser. „Mit Bryn Terfel kommt für mich ein ‚Wunsch-Holländer‘ nach Baden-Baden. Sein Auftritt bei der Baden-Baden Gala 2016 ist unvergessen.“

Mit dem bayreutherfahrenen Günter Groissböck als Daland und Okka von der Damerau (Mary), Ensemblemitglied der bayerischen Staatsoper München, sind auch die weiteren Partien erstklassig besetzt. Am Pult der Münchner Philharmoniker steht Valery Gergiev, der seinen Vertrag als Chefdirigent gerade bis ins Jahr 2025 verlängert hat. Der Russe ist dem Festspielhaus Baden-Baden vom ersten Jahr an verbunden und wird im Sommer nochmals als Dirigent mit dem Mariinsky-Theater-Orchester in einer szenischen Produktion von Francesco Cileas „Adriana Lecou-vreur“ (mit Anna Netrebko in der Titelpartie) zu erleben sein (20. und 23.7.)

Große Oper gibt es auch bei dem Arienabend des Ehepaars Diana Damrau (Sopran) und Nicolas Testé (Bassbariton), den die weltbekannte Sängerin aus Günzburg wegen der Erkrankung ihres Gatten letztes Jahr alleine bestreiten musste. Giuseppe Verdi steht dieses Mal im Mittelpunkt. Die niederländische Geigerin Janine Jansen ist regelmäßig zu Gast im Festspielhaus und versteht es, mit ihrem emotionalen Spiel das Publikum zu berühren. Das bekannte Violinkonzert von Jean Sibelius ist bei dem Konzert des London Symphony Orchestra (Leitung: Michael Tilson Thomas) eingebettet in zwei weitere Werke des Finnen: seine 6. und 7. Symphonie.

Vor drei Jahren ist Igor Levit bei den Osterfestspielen kurzfristig für die erkrankte Martha Argerich beim Schumann-Konzert eingesprungen. Nun kommt der vielleicht beste deutsche Pianist mit den beiden Mendelssohn-Konzerten gemeinsam mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen ins Festspielhaus zurück (22.5., 20 Uhr). Gustav Mahlers groß besetzte „Auferstehungssymphonie“ erklingt am Pfingstsonntag; die Gesangspartien sind mit Christiane Karg (Sopran) und Elisabeth Kulman (Mezzosopran) exzellent besetzt. Am Pult des Budapest Festival Orchestra und des Tschechischen Philharmonischen Chor Brünn steht der ungarische Dirigent Iván Fischer, der gerade während der Osterfestspiele einen nachhaltigen Eindruck mit den Berliner Philharmonikern hinterlassen hat. Ein Kammermusiktipp: der Auftritt des jungen, aufsteigenden Schumann Quartetts und der jungen russischen Hamburger Klavierprofessorin Pianistin Anna Vinnitskaya (19.5., 11 Uhr) mit einem Schostakowitsch-/Debussy-Programm.

Pfingstfestspiele Baden-Baden, 18.–22. Mai 2018. Infos: www.festspielhaus.de