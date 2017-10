Konstanz Gleich zwei arme Tore: Stuttgarter Schauspielhaus zeigt lahmen "Faust"

Regisseur Stephan Kimmig scheitert mit Jelinek an Goethe

Irgendjemand muss Deutschlands Regisseuren eingeredet haben, dass zwei Seelen nicht in eine Brust passen und Faust deshalb nur noch im Doppel-, Dreier- oder gar Viererpack auftreten darf. Irgendjemand muss ein Gesetz erlassen haben, wonach in jeder Klassiker-Inszenierung Texte von Elfriede Jelinek vorkommen sollen. Und irgendjemand hat unseren Schauspielern befohlen, sich mindestens dreimal pro Abend mit Wasser zu bespritzen, einander wechselseitig anzuspringen und wie wild im Kreis zu rennen.

Es lässt sich nämlich mittlerweile kaum noch ein Theaterabend finden, der ohne diese Stilmittel auskommt. Auch bei der Stuttgarter „Faust“-Premiere am Samstag haben sich unter der Regie von Stephan Kimmig alle Beteiligten befleißigt, den Erwartungen gerecht zu werden.

„Da steh‘ ich nun ich armer Tor“, stöhnen ein junger (Paul Grill) und ein betagter Faust (Elmar Roloff) im Duett. Ihr Hadern mit dem „verfluchten, dumpfen Mauerloch“ mutet seltsam an: Ist doch ihr Zuhause statt des dunklen Gelehrtenzimmers ein blendend weißer Bau, halb Villa, halb Tempel (Bühne: Katja Haß). Aus seinem Inneren werden zeitweise Symbole der Konsumgesellschaft sichtbar, vom überdimensionierten Smartphone bis zum Trimmrad, vom Lippenstift bis zum Goldbarren.

Statt der „holden Schlummsersäfte“ beißt der junge Faust in einen Zauberpilz und durchlebt anschließend rasend, rennend, einen Drogentrip mit Farbenspiel und wirrer Geräuschkulisse. Sein Überleben verdankt er keinem Kirchengesang, sondern einem Brechreiz. In einen Winkel seiner Villa kotzend, entledigt sich Faust des potenziell tödlichen Gifts: Konsumalltag eines modernen Hedonisten.

Mephisto in seinem schwarzen Anzug (Sandra Gerling) schleicht wie ein Fremdling durch diese strahlend helle Welt. Mit seinen Wettpartnern, dem alten und dem jungen Faust, pflegt er eine missgelaunt aggressive Konversation, als ekle ihn die eitle Konsumwelt an. Tatsächlich scheint sich das Böse in den beiden Fausts selbst mindestens so wohl zu fühlen wie im Teufel. Mit Verweisen auf den Fall Josef Fritzl – hier kommt Jelinek mit ihrem sogenannten Sekundärdrama „FaustIn and out“ ins Spiel – macht der mehr nach Lust denn nach Erkenntnis strebende Alte klar, was er sich von einer Liebschaft zu Gretchen erhofft: ab in den Keller mit ihr und dann sich „in ihr ausdrücken“.

Gretchen selbst, gespielt von Lea Ruckpaul, ist eine selbstbewusste Frau unserer Zeit. Weshalb sie nach anfänglicher Ablehnung dann doch auf den drogenumnebelten Lackaffen reinfällt, bleibt unklar. Vielleicht, weil dieser erst sich selbst und dann seine Angebetete mit Wasser vollspritzt. Das alles wird begleitet von viel Trommelei und Geschrammel auf der E-Gitarre: Malakoff Kowalski trällert einen Song nach dem anderen, an Texten mit Tod und Teufel ist ja in der Popgeschichte kein Mangel.

Es mag gute Gründe dafür geben, klassische Rollenzuschreibungen aufzubrechen (der alte Faust ist auch der junge Wagner, Gretchen ist auch Gott). Und nichts spricht grundsätzlich gegen Fremdtexte. Unbefriedigend wird es aber, wenn die daraus resultierende Erkenntnis die Ebene der Plattitüden kaum übersteigt: Der Faust von heute ist konsumgeil und narzisstisch, Frauen dienen ihm zur Lustbefriedigung im Kellerloch, und das Seelenheil im Jenseits ist ihm schnuppe, solange nur das Diesseits genügend Drogen bereithält.

In einer solchen Auslegung ist kein Raum für feinsinnige Ironie. Wohl selten hat man einen derart missvergnügten, sich regelrecht genervt gebärdenden Mephisto gesehen wie in der Interpretation von Sandra Gerling. Allerdings ist auch ein Rätsel, wie ein Regisseur diese für Schauspieler so dankbare Figur freiwillig ihrer besten Wortspiele und raffiniertesten Handlungen berauben kann. Paul Grill gibt einen etwas anstrengend dauererregten jungen Faust, Elmar Roloff dessen eher blasses Pendant höheren Alters. Am überzeugendsten agiert Lea Ruckpaul, die in ihrem Gretchen das Selbstbewusstsein einer feministisch aufgeklärten Frau offenlegt. Die sich daraus ergebenden Widersprüche freilich vermag auch sie nicht aufzulösen.

Am Ende sind Smartphone, Goldbarren und Trimmrad von der Bühne geräumt, stattdessen schaffen die Akteure einen großen Pfau herbei. Warum? Von allen möglichen Erklärungen hat die Sitznachbarin die schlüssigste parat: „Weil sie ihn zufällig im Fundus entdeckt haben.“

Sekundärdrama

Der Begriff Sekundärdrama geht auf Elfriede Jelinek zurück. Die österreichische Autorin bezeichnet damit Texte, die ausschließlich zusammen mit den Werken inszeniert werden sollen, auf die sie sich beziehen. Jelinek stellt sie sich als hundeartige Begleiter des Hauptdramas vor, die "kläffend neben den Klassikern herlaufen". Erschienen sind von ihr bislang erst zwei Sekundärdramen – neben "FaustIn and out" zu Goethes Faust auch noch "Abraumhalde" zu Lessings Drama "Nathan der Weise". (brg)