Konstanz Gläubige Zocker

Mark Zurmühle inszeniert in Konstanz Ayad Akthars „Die unsichtbare Hand“

Ein Investmentbanker in islamistischer Geiselhaft muss sich durch Börsenspekulationen sein Lösegeld selbst verdienen. Als die religiösen Fanatiker sehen, wie leicht das geht, verfallen sie ihrerseits dem sündhaften Geldrausch: Was für ein großartiges Gedankenspiel! Aber trägt es auch für ein abendfüllendes Theaterstück?

Mark Zurmühle begeht in seiner Inszenierung von Ayad Akthars „Die unsichtbare Hand“ nicht den Fehler, islamistischen Terror abbilden zu wollen. Seine Geiselnehmer sind vielmehr dem absurden Theater Samuel Becketts entsprungen: weiße Gestalten mit schwarzen Hüten, die in einem Kellerloch (Ausstattung von Eleonore Bircher) den gefesselten Amerikaner Nick Bright (Georg Melich) bedrängen. „Ihr nehmt uns seit 60 Jahren aus“, lautet die Ansage des langbärtigen Bashir (Tomasz Robak): „Wir holen nur zurück, was ihr genommen habt!“

Doch dabei ist den Gotteskriegern ein Fehler unterlaufen. Man sieht ihn in einer per Video eingespielten Rückblende. Da sitzt der Banker mit seinem Chef im Auto. Plötzlich ein Überfall, Schüsse durch die Windschutzscheibe. Der eine wird tödlich getroffen, der andere lebend aus dem Wagen gezerrt. Doch der Lebende ist nur ein kleiner Fisch, getötet haben sie den großen. Eine Verwechslung mit Folgen: Denn für einen gewissen Nick Bright bekommt man kaum die erhofften zehn Millionen Dollar Lösegeld.

Dafür muss der sie jetzt mit Wettgeschäften selbst besorgen. Alles was er dazu braucht, sind ein Smartphone und Informationen: zum Beispiel jene über den geplanten Anschlag auf Pakistans Energieminister. Gelingt er, fallen die Kurse wichtiger Unternehmen, dann gilt es, auf der Börse zuzuschlagen.

So reizvoll das Gedankenspiel auch ist, als Drama will es in Konstanz lange Zeit nicht recht zünden. Die Figuren erscheinen austauschbar, das Groteske zu gewollt.

Erst als die ersten Geschäfte gelingen und Terrorchef Imam Saleem (Ingo Biermann) seiner Geisel die Gretchenfrage stellt, gewinnt der Abend an Tiefe. Er glaube zwar an einen Gott, antwortet der Banker. Allerdings habe der keinen Namen, sondern sei mehr „ein Gefühl“. Auch das Finanzsystem, so zeigt sich, basiert auf Glauben. Statt dem Jenseits gilt er hier der „unsichtbaren Hand“, die im freien Spiel der Kräfte unsere Wirtschaft ganz von selbst reguliert. Und während sich der vermeintlich gottlose Banker als religiös begabter Mensch entpuppt, offenbart der Imam seine ganz irdischen Bedürfnisse: Statt bei den Armen landet das gewonnene Geld im neuen Haus für die Ehefrau.

An diesem Punkt gewinnen auch die Darsteller an Kontur. Bis dahin ist ihnen eine Distanz zur Rolle anzumerken. Am wenigsten noch bei Julian Härtner als junger Terrorgehilfe Dar, mehr aber bei Georg Melich und Tomasz Robak, die dem groben Zuschnitt ihrer Charaktere keine feineren Facetten abgewinnen können. Auch Ingo Biermanns Imam bleibt über lange Strecken klischeehaft.

Es gibt erhellende Momente an diesem Abend. Von Beckett aber ist Akthar noch ein ganzes Stück entfernt.

Weitere Aufführungen: 27. Februar; 2., 3., 7., 8., 10., 11., 14., 16., 17. und 28. März. Tickets und Infos: www.theaterkonstanz.de