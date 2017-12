Konstanz Gesang statt Handball

Gelungener Start der neuen Crossover-Reihe "Unlimited": Die Südwestdeutsche Philharmonie und die A-cappella-Band Viva Voce luden zu „Symphonic Christmas“ in die Konstanzer Schänzlehalle

Sonst singen sie unbegleitet und verlassen sich ganz auf ihre ausgebildeten Stimmen: die aus den fünf Herren Heiko Benjes, David Lugert, Bastian Hupfer, Jörg Schwartzmanns und Matthias Hofmann bestehende A-cappella-Band Viva Voce. Doch dieses Mal taten sie sich mit der Südwestdeutschen Philharmonie zusammen. Und siehe da: beide Seiten profitierten davon. Dirigent Enrique Ugarte hatte viele der Programmpunkte für das Gemeinsame Programm „Symphonic Christmas“ arrangiert, und heraus kam ein ebenso traditionelles wie erfrischend neues Weihnachts-Potpourri. Denn dass die meisten der fünf im Windsbacher Knabenchor groß geworden sind, konnten sie nicht verleugnen: „Maria durch ein Dornwald ging“ oder „Ich steh an deiner Krippen hier“ stammen eindeutig aus dieser Zeit. Nur klingen die alten Lieder, aufgepeppt mit Orchester-Intro und Begleitung, durchaus modern und scheuen auch nicht den Ausflug in den Jazz und in die Improvisation.

Als Kontrast stehen daneben die eigenen Songs der Band – in bester Wise-Guys-Tradition: „Wir schenken uns nix“, der Titelsong des Abends, wettert nach der „Morgen kommt der Weihnachtsmann“-Melodie gegen den Geschenke-Wahn. Doch – Ironie des Abends: Ein Pärchen im Publikum, das gestand, sich tatsächlich nichts zu schenken, bekam die neueste CD der Truppe geschenkt. Der Song „Weihnachten für zwischendurch“ mit peppiger Orchester-Einleitung ruft dazu auf, Nächstenliebe doch einfach auch im April zu üben und „Du bist da“, eine gefühlvolle Ballade auf die Melodie eines alten Kanons von Johann Pachelbel, ist eine gesungene Liebeserklärung als Weihnachtsgeschenk. Dass die fünf außer Singen auch Instrumente beherrschen, bewies Jörg Schwartzmanns Solo für Schlagzeug: Nur mit dem Mund erweckte er klappernde Sticks, Beckenwirbel, Snare Drum und Bass Drum zum Leben und ließ den Bassisten Heiko Benjes den Kontrabass streichen – alles freilich mundgemacht.

Das Publikum lauschte hingerissen – kaum zu glauben, dass tausend Besucher in der Sporthalle so leise zuhören können – und ließ sich zum Mitklatschen und Mitsingen verführen. Auch der Ausflug in die englischsprache Weihnacht durfte nicht fehlen: Das Orchester spielte den „Sleigh Ride“ mit echtem Glöckchen-Klingeln, Peitschenknallen und Hufgetrappel, und die Sänger sangen natürlich „Jingle Bells“ – dieses Mal auch mit „Scat-Singing“, also im Singstil aus dem frühen Jazz, wo scheinbar sinnlose Vokale und Silbenketten in die Texte geschoben werden.

Das Publikum machte begeistert mit und verlangte mit stehend gespendetem Applaus unbedingt Zugaben, die Band und Orchester gerne gaben. „I’m dreaming of a white Christmas“ passte in diesem Jahr besonders gut.