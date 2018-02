Berlin Gegen die Konvention

Damit hatte keiner gerechnet: Der Goldene Bär der Berlinale geht nach Rumänien, an Adina Pintilies Film "Touch Me Not"

Überraschungen kündigte Tom Tykwer an, als es am Samstagabend zum Abschluss der 68. Internationalen Filmfestspiele Berlin an die Verleihung der diversen Bären durch ihn und seine fünf Jury-Kollegen ging. Und er sollte Recht behalten: die Verblüffung stand am Ende allen ins Gesicht geschrieben. Nicht zuletzt der Rumänin Adina Pintilie, die für ihren Film „Touch Me Not“, einer deutschen Koproduktion, vollkommen überraschend den Goldenen Bären mit nach Hause nehmen konnte.

Man kann durchaus in Frage stellen, ob damit tatsächlich der beste Film des diesjährigen Wettbewerbs den Hauptreis gewonnen hat, doch das macht die Jury-Entscheidung nicht zu einer falschen. Denn ohne Frage war „Touch Me Not“ im ansonsten eher mäßig aufregenden Hauptprogramm der Berlinale der ungewöhnlichste, mutigste und zeitgemäßeste Beitrag. Pintilie, die als Filmemacherin auch selbst in ihrem Werk vorkommt, erzählt nicht im eigentlichen Sinne eine Geschichte: „Touch Me Not“ ist eher eine Art Essay und ein Selbstversuch, bewegt sich im Grenzbereich zwischen Dokumentation und Fiktion und verhandelt dabei facettenreich Themen wie Intimität und Sexualität ebenso wie die Suche nach der eigenen Identität und das Auflösen vermeintlicher Tabus. Es soll Zuschauer gegeben haben, die angesichts von so viel Offenheit nicht nur in Sachen nackter Haut verstört das Kino verließen. Tatsächlich aber ist der Film, der den GWFF Preis für den Besten Erstlingsfilm erhielt, vor allem deswegen ein Triumph, weil er Protagonisten und Körper (unter anderem transsexuelle und behinderte) in den Fokus rückt, die keiner Norm entsprechen und auf der Leinwand gemeinhin unsichtbar sind.

Gut möglich, dass Tykwer und Co. mit der Auszeichnung für Pintilie auch ein Zeichen setzen wollten in einer Zeit, in der die Filmbranche vehement und auf unterschiedlichste Weise damit beschäftigt ist, die patriarchale Vorherrschaft weißer, heterosexueller Geschichten im Kino durchlässiger zu machen und abzulösen. Dazu passt auch, dass nicht nur zum zweiten Mal in Folge eine Frau den Goldenen Bären bekam, sondern auch der Große Preis der Jury an eine Regisseurin ging. Die Polin Malgorzata Szumowska bekam ihn für „Twarz“ ("Gesicht"), die berührende und komplexe Geschichte eines Mannes nach einer Gesichtstransplantation, die sich bei genauem Hinsehen auch als düsteres Porträt der polnischen Gesellschaft entpuppte.

Der paraguayanische Beitrag „Las Herederas“ über ein lesbisches Paar– zwar von einem Mann, aber nur mit weiblichen Protagonisten inszeniert – erhielt gleich zwei Silberne Bären. Selbst die Auszeichnung für das Männerporträt „Dovlatov“ ging an eine Frau, nämlich Kostümbildnerin und Ausstatterin Elena Okopnaya.

Gänzlich leer gingen dagegen erstaunlicherweise die vier deutschen Wettbewerbsbeiträge aus, obwohl nicht nur Kritiker vor allem Christian Petzolds „Transit“ sowie Marie Bäumer als Romy Schneider in „3 Tage in Quiberon“ gefeiert hatten. Schnell machte bei der Berlinale-Abschlussfeier die Theorie die Runde, Tykwer habe seine Landsleute und die hiesige Branche abstrafen wollen für all die Kritik, die in den vergangenen Monaten dem 2019 scheidenden Berlinale-Chef Dieter Kosslick entgegengebracht worden war. Insgesamt dürften die Jury-Entscheidung jedoch eher als in die Zukunft denn in die Vergangenheit gerichtet zu verstehen sein: als ein Statement für Filme, die unberechenbar sind und sich ganz bewusst gegen alteingesessene Konventionen sträuben.

Die Preise der Berlinale

Goldener Bär: „Touch Me Not“ von Adina Pintilie (Rumänien)

Großer Preis der Jury: „Gesicht“ von Malgorzata Szumowska (Polen)

Alfred-Bauer-Preis für einen für einen Spielfilm, der neue Perspektiven eröffnet: „Die Erbinnen“ („Las herederas“) von Marcelo Martinessi (Paraguay)

Beste Regie: „Isle of Dogs“ („Isle of Dogs – Ataris Reise“) von Wes Anderson (USA), Animationsfilm

Beste Darstellerin: Ana Brun in „Die Erbinnen“ („Las herederas“) von Marcelo Martinessi (Paraguay)

Bester Darsteller: Anthony Bajon in „Das Gebet“ („La prière“) von Cédric Kahn (Frankreich)

Bestes Drehbuch: Manuel Alcalá und Alonso Ruizpalacios (Mexiko) für „Museo“ (Museum)

Herausragende künstlerische Leistung: Elena Okopnaya für Kostüm und Design in „Dovlatov“ von Alexey German Jr. (Russland)

Goldener Bär für den besten Kurzfilm: „The Men Behind The Wall“ von Ines Moldavsky

Silberner Bär für den besten Kurzfilm: „Imfura“ von Samuel Ishimwe (dpa)