Was trug man so in den vergangenen 500 Jahren? Eine Ausstellung im Kunsthaus Zürich zeigt Mode im Spiegel der Kunst (bis 15. Juli 2018). SÜDKURIER-Redakteur Johannes Bruggaier stellt sechs beispielhafte Werke vor.

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts war Punk der letzte Schrei. Wer es nicht glauben mag, der sollte das Kunsthaus Zürich besuchen. Dort lässt sich zurzeit Kunst aus fünf Jahrhunderten betrachten – und zwar nicht irgendeine Kunst. Sondern solche, die Rückschlüsse zulässt auf die Mode ihrer jeweiligen Epoche. Das birgt so manche Überraschung, etwa das Aufkommen der Punk-Kultur, mehr als 300 Jahre vor den Sex Pistols und Vivienne Westwood. Oder provozierend auffällige Verhüllungen männlicher Geschlechtsteile. Manche Kleidung war für ihre Zeit schon bemerkenswert freizügig. Und andere sogar lebensgefährlich.

William Larkin: "Portrait Of Diana Cecil"

Nun gut, der Begriff Punk dürfte vielleicht noch keine Rolle gespielt haben, als die Gräfin Diana von Oxford sich für ihr Porträt in Schale warf. Und doch erinnert ihr Kleid auf William Larkins Gemälde ganz unzweifelhaft an den Chic von Vivienne Westwood: lässig ins Tuch geschnittene Schlitze, hier als weit klaffende Löcher, dort mit filigranem Sägezahnmuster. In Mode gebracht hatten diesen Auftritt Schweizer Soldaten, die von ihrem Sieg über Karl den Kühnen 1477 mit provisorisch zusammengeflickten Kleidern zurückkamen. Die Reichen und Schönen nahmen sich nur allzu gerne an ihnen ein Beispiel – konnte man doch mit solchen bewusst gesetzten Schlitzen dokumentieren, dass auch unter teurem Stoff sich nochmals teurer Stoff verbirgt.

Hans Asper: "Herrenporträt Wilhelm Frölich"

Ein Detail des 16. Jahrhunderts hätte gut in die tatsächliche Punk-Bewegung gepasst. Doch die sogenannte Schamkapsel sollte ihre Zeit nicht lange überdauern. Männer wie der Schweizer Söldnerführer Wilhelm Frölich (hier gemalt von Hans Asper) trugen sie vordergründig, um ihr bestes Stück angemessen zu verdecken. Das mit dem Verdecken klappte gut, ob es auch angemessen war, darüber lässt sich streiten: So groß, wie die Kapsel war, stellte sie ihren Inhalt ebenso aus, wie sie in verbarg. Manche Männer sollen darin übrigens neben dem dafür vorgesehenen Inhalt auch Briefe und sogar ganze Orangen transportiert haben.

Robert Peake: "Catherine Carey, Countess Of Nottingham"

Diese Dame zeigt sich ihrem Porträt-Maler Robert Peake in derart pompöser Aufmachung, dass man sie eine Zeitlang für die die Königin Elizabeth hielt. In Wahrheit handelt es sich nur um die Gräfin von Nottingham. Ihre adelige Herkunft lässt sich heute vor allem an den prachtvollen Goldfäden und den filigranen Pflanzenbildern erkennen. Damals wusste man jedoch noch etwas anderes zu deuten: die weiße Farbe. Sie zeigte an, dass die porträtierte Person es nicht nötig hatte, arbeiten zu gehen.

Elisabeth Louise Vigée-Lebrun: "Marie-Antoinette En Chemise"

Das hier war etwas ganz und gar Unerhörtes: Marie-Antoinette im Unterhemd. Angeblich wollte sich die französische Königin damit ganz demütig auf den Stand des einfachen Volkes begeben. Dumm nur, dass ihr das niemand abnehmen wollte. Im Gegenteil: Der bewusst inszenierte Bruch mit den höfischen Regeln stand für den Eigensinn einer Dame, die sich offenbar alles herausnehmen durfte. Dass in der Malerin Elisabeth Louise Vigée-Lebrun auch noch eine von der Königin protegierte Bürgerliche zum Pinsel greifen durfte, machte die Sache auch nicht besser. Nur wenig später sah sich Marie-Antoinette genötigt, sich noch einmal abbilden zu lassen – dieses Mal aber in züchtiger Hofkleidung.

Robert Lefèvre: "Pauline Bonaparte, Princess Borghese"

Bei Pauline Bonaparte – hier gemalt von Robert Lefèvre – verhielt es sich mit der Freizügigkeit anders als bei Marie-Antoinette. Nach der Französischen Revolution waren die Klassengrenzen durchlässig geworden. Gleichzeitig war die Herrschaft der Männer ungebrochen. Frauen konnten in dieser Gesellschaft nur bestehen, wenn sie ihren Körper einsetzten. Anders als bisher wurde er nicht vom Korsett geformt, sondern war der Selbstdisziplin unterworfen: Der Fitness- und Körperkult des 20. Jahrhunderts kündigte sich hier an.

Édouard Manet: "La Dame À l’Éventail"

Vergangene Mode kommt auch wieder zurück: Der Reifrock war Ende des 19. Jahrhunderts plötzlich wieder in. Édouard Manet gefiel das ganz offenkundig gar nicht. Er ließ die Schauspielerin Jeanne Duval regelrecht im Stoff versinken. Nur ein Füßchen ragt wie um Hilfe suchend aus dem Textilberg hervor. Die Kritik war nicht grundlos: Reifröcke kosteten zahlreiche Frauen das Leben, die bei Kutschfahrten mit ihnen ins Wagenrad gerieten.