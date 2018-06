Musik Freistoß mit E-Gitarre: So klingt es, wenn Kammermusiker ein Fußballspiel vertonen

In Konstanz haben sechs Kammermusiker ein Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft live vertont. Das Ergebnis der Partie Island-Argentinien: eins zu eins. Gewinner waren, ganz klar, die Musiker und das Publikum. SÜDKURIER-Redakteur Johannes Bruggaier war dabei. Mit Videos!

Wie klingt es, wenn klassische Musiker ein Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft vertonen? Eine Kammermusikgruppe aus Konstanz hat es ausprobiert. Am Samstagnachmittag war im Bürgersaal der Stadt die Begegnung Island gegen Argentinien zu sehen und zu hören – live vertont von Ralf Kleinehanding und seinem Ensemble. Die sechsköpfige Gruppe hatte sich dafür in zwei Mannschaften aufgeteilt. Island, das war Kleinehanding selbst am Vibraphon, außerdem seine Frau Kristín Kristjánsdóttir am E-Piano sowie Berenike Derbidge am Cello. Auf der rechten Saalseite spielte Argentinien: Schlagzeuger Peer Kaliss, Annette Harzer am Keyboard und Jürgen Voosen, E-Gitarre. War Argentinien am Ball, dominierte die rechte Seite das Geschehen und umgekehrt. Zum Anstoß gab es einen Höllenlärm beider Mannschaften, dann setzte sich allmählich Argentinien durch, wie man unschwer an der Dominanz von E-Gitarre, Keyboard und Schlagzeug hören kann:

Bald war kam auch Island endlich in Ballbesitz. Mit so wohlklingenden Instrumenten wie Vibrafon und Cello hörte sich das schon ganz anders an als eben noch bei den forschen Argentiniern: sanft, freundlich, romantisch, fast wie bei Edvard Grieg oder Jean Sibelius. Man glaubt, Feen und Trolle über den Platz huschen zu sehen statt kantige Fußball-Profis. Oder Island-Ponys. Es wirkt bedenklich harmlos: unvorstellbar, dass die mal ein Tor schießen…

Dann Freistoß für Messi: Der Schlagzeuger gibt mit der Trommel den Takt vor, erst langsam, dann schneller. Unerbittlich. Das kann nur in ein Tor münden. Die armen Isländer! Doch falsch gedacht: Der Ball geht drüber!

Als Argentinien ein Tor schießt ertönt die Nationalhymne auf E-Gitarre, zum Ausgleich durch die Isländer gibt es deren Hymne auf dem Cello. Und wenn es zum Eckball kommt, schrammt die jeweilige Pianistin der Mannschaft mit einem Schlegel über die Saiten des Flügels „Plingrrrrrling!“ - passend zur Ballflugbahn von der Eckfahne zum Kopf des Mittelstürmers…

In der zweiten Halbzeit entscheidet der Schiedsrichter auf Elfmeter für Argentinien. Der Schlagzeuger gibt Messi mit wuchtigen Schlägen den Takt vor, die Isländer auf der linken Seite dagegen knien sich ergeben hin und beten. Verschossen! Schon springen sie links auf und greifen zu ihren Instrumenten, das Vibrafon tönt freudig mit allen Klangplatten, das Cello jubiliert, von der rechten Seite dagegen kommt lediglich fassungsloses Schweigen:

Das Spiel ist aus, die Zuhörer johlen – genauso wie in einer Fan-Kurve im Stadion. Es war zwar nur ein Unentschieden, aber dafür das klangmächtigste seit Menschengedenken. Ralf Kleinehanding wirkt glücklich – zu Recht nach diesem wunderbar schrägen Fußball-Konzert. Sind sie eigentlich Fans? „Wir Männer auf jeden Fall“, sagt er. Und die Frauen? „Sagen wir so: Es reicht von etwas interessiert bis unerfahren.“ Gemerkt hat man das nicht.