vor 1 Stunde Elisabeth Schwind Exklusiv Kultur Frauen und Männer und Bewunderer

An der Fassade einer Berliner Hochschule steht ein Gedicht des Schweizer Lyrikers Eugen Gomringer. Noch. Es sei sexistisch, heißt es in einem offenen Brief – nun soll es entfernt werden. Richtig so, sagt SÜDKURIER-Redakteurin Elisabeth Schwind. Mit Gender-Wahnsinn oder gar Zensur habe das nichts zu tun.