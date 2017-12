Konstanz Fiva feiert auf eineinhalb Quadratmetern

Mit der Jazzrausch Big Band im Rücken gelingt Deutschrapperin Fiva eine eindrucksvolle Rückkehr auf die Kula-Bühne.

Kaum ist die Fanfare verklungen, geht die Tubistin in die Knie. Ihr Instrument baumelt gefährlich nah am Boden. Dann richtet sie sich auf, reißt die Arme hoch. Zentimeter entfernt schwingt ein Mann mit Bart seine Posaune durch die Luft. Die vier Streicher in der Reihe davor tanzen im Sitzen. Ja, die Jazzrausch Big Band spielt heute wie im Rausch. Nur ist es kein Jazz, zu dem die 19 Musiker aus München kollektiv eskalieren. Es sind die Lieder von Deutschrapperin Fiva alias Nina Sonnenberg.

Wer die Frau mit dem charakteristischen Pferdeschwanz nur von ihren Studioalben kennt, erlebt im Kula eine Überraschung. Die sanfte Melancholie, die die meisten ihrer Lieder durchweht, hat sie zu Hause gelassen. Stattdessen feuert Fiva erst mal eine Salve Freestyle-Rap in den Zuschauerraum. „Konstanz, Kula: Könnt ihr da unten hören, was ich hier oben sage?“

Dann wird es anrührend. Zum treibenden Beat von DJ Radrum erzählt die Rapperin von drei Provinz-Musikern, die – mittlerweile nicht mehr die Jüngsten – noch einmal vom großen Durchbruch träumen. „Das ist Kleinkunst!“, skandieren Publikum und Big Band im Refrain. Es sind Geschichten wie die von Hackbrett Schorsch, Melody Mandy und Piano Joe, die Fivas Talent zum Vorschein bringen. Sie ist eine Geschichtenerzählerin. Kein Zufall, dass sie parallel zu ihrer Musik-Karriere regelmäßig als Autorin, Radio- und Fernsehmoderatorin in Erscheinung tritt.

Der Hang zum pointierten Erzählen blitzt aus jeder Ansage hervor. Ausgelutschte Phrasen à la „Wo sind die Hände?“ hat Fiva nicht nötig. Stattdessen macht sie sich über sich selbst, ihre Bandkollegen und das Publikum lustig. Den Saxofonisten habe man am Nachmittag in der Konstanzer Fußgängerzone aufgelesen, behauptet sie frech. „Es war einfach so schön, wie er ‚Jingle Bells’ gespielt hat.“

Auch die beengten Platzverhältnisse nimmt man mit Humor: „Dann perfektioniere ich halt meine Two-Step Künste.“ Bei den fetzigen Liedern „Klar kommen und dreckig gehen“ und „Einen Sommer lang nur tanzen“ bewegt sich das Publikum mit. Überhaupt, viele von Fifas Liedern, die über die Stereoanlage eher gemächlich daherkommen, werden mit der Big Band im Rücken tanzbar und wuchtig. Eher in Richtung Spoken-Word-Poetry – Fiva tritt in ihrer Freizeit auch als Slam-Poetin auf – geht das jazzige „Drei Ausrufezeichen“. „Ich hab keine Angst vor Fremden, nur vor Menschen, die mir fremd werden.“

Danach dürfen Band und Rapperin einzeln zeigen, was sie können: Die Jazzrausch Big Band mit einem instrumentalen Hip-Hop-Medley, Fiva mit einem von Radrum begleiteten Freestyle-Finale. Der Abend endet mit „Dein Lächeln verdreht Köpfe“, das die Künstlerin flugs in ein Kompliment an das Publikum umimprovisiert. Der Dank: Ein mehrere Minuten anhaltender Applaus und La-Ola-Wellen im Kula.