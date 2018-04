Bodenseekreis Finale mit einem Klassiker der Moderne

Das Lindauer Stadtmuseum zeigt Werke von August Macke. Danach wird der barocke Prachtbau aufwendig saniert

Der eine spricht fast wehmütig von einer Zäsur – der andere mit einem strahlenden Blick von einem großen Finale. Die Rede ist von Lindaus Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn und dem Kurator der Ausstellung, Roland Doschka. Bereits zum achten Mal kuratiert Doschka nun im Lindauer Stadtmuseum, das im barocken Haus zum Cavazzen untergebracht ist, eine Ausstellung zur Klassischen Moderne. Was vor acht Jahren mit Pablo Picasso begann, endet in diesem Jahr mit August Macke – zumindest so lange, bis das Museum fertig saniert ist. Erwartet werden in Lindau bis Ende August rund 50 000 Besucher.

In den kommenden Jahren wird der barocke Prachtbau auf der Lindauer Insel für rund 20 Millionen Euro modernisiert und umgebaut. Die sieben Ausstellungen der vergangenen Jahre hatten insgesamt mehr als 400 000 Besucher nach Lindau gelockt. In diesem Jahr rechnen die Ausstellungsmacher mit rund 50 000 Besuchern. „Wir freuen uns auf das Finale, und was die Zukunft bringt, weiß man nicht“, philosophierte Roland Doschka beim traditionellen Presserundgang durch die Ausstellung.

Doschka wird zumindest in den nächsten Jahren für Lindau wohl keine Ausstellungen mehr kuratieren, da es auf der Lindauer Insel nach Ansicht von Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn wenig Räumlichkeiten dafür gibt. „Wir haben uns zwar auf der Insel umgesehen, aber bislang keine geeigneten Räume gefunden“, so Warmbrunn.

Er sprach im Rahmen der jetzt realisierten Mackeschau aber auch von der größten Herausforderung, angesichts des zahlenmäßig relativ kleinen Werks des großen Expressionisten. „In der Sammlung Würth gibt es etwa 20 000 Werke, darunter nur einen August Macke, der ist jetzt für fünf Monate hier bei uns“, erklärte Doschka stolz. Die meisten der gezeigten Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen stammen aus privaten Sammlungen, nur wenige aus Museen. Nach Angaben von Lindaus Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn kostet die Realisierung der Ausstellung rund 400 000 Euro.

Menschen beim Flanieren

Insgesamt umfasst das Werk des Expressionisten August Macke (1887-1914) rund 500 Werke, die der Künstler in einer nur zehnjährigen intensiven Schaffensperiode hervorbrachte. Zu sehen sind im Lindauer Stadtmuseum in drei Räumen 44 Werke von einer nahezu unglaublich strahlenden Leucht- und Farbkraft. Macke, der mit 27 Jahren im Ersten Weltkrieg in Frankreich fiel, war dank seiner Frau Elisabeth Gerhardt finanziell unabhängig und konnte sich bereits in jungen Jahren ganz der Kunst und den damit verbundenen Reisen widmen. Macke selbst kuratierte auch etliche Ausstellungen, darunter die erste des „Blauen Reiters“ in München und organisierte die Schau „Rheinischer Expressionisten“.

Einen Schwerpunkt in der Lindauer Schau bildet Mackes Leidenschaft, Menschen beim Spazieren und Flanieren zu beobachten. Entstanden sind dabei luftig anmutende Aquarelle, die elegante Damen beim Betrachten von Modegeschäften in Paris zeigen, aber auch Spaziergänger und Flaneure in Gärten und Parks. Oder Menschen auf einem Markt in Tunis, die Macke während seines zweiwöchigen Orientaufenthaltes, den er gemeinsam mit Paul Klee und Louis Moilliet verbrachte. Das in Lindau gezeigte Tunis-Aquarell ist übrigens auf dem Werksverzeichnis Mackes zu sehen und stammt aus einer norddeutschen Privatsammlung. Viele Zeichnungen und Gemälde zeigen seine, von ihm selbst als Gefährtin und sein „zweites Ich“ bezeichnete Frau Elisabeth und Mutter seiner beiden Söhne. Zu sehen ist die schöne dunkelhaarige Frau beim Sticken von Wandbildern nach Entwürfen von August Macke oder beim Lesen auf dem Balkon, gehalten in satten Grün- und Rottönen.

Eine andere, nicht namentlich bekannte junge Frau ziert die Plakate und den reichbebilderten Katalog zur Ausstellung. „Frau, eine Blumenschale tragend“ beschrieb Macke das 1910 entstandene Gemälde, das in Lindau auf lapislazulifarbener Wand präsentiert wird und so der jungen Frau, die nur mit einem weißen Kopftuch und einem lapislazuliblauen Tuch um ihre Hüften bekleidet ist, eine noch größere Strahlkraft verleiht.

Die Ausstellung „August Macke – Flaneur im Garten der Kunst“ ist noch bis 26. August im Lindauer Stadtmuseum zu sehen, Mo–So: 10-18 Uhr. Öffentliche Führungen (max. 25 Personen): Mo–So: 10.30 und 14 Uhr. Weitere Infos: www.kultur-lindau.de