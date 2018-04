vor 1 Stunde Patrick Heidmann Exklusiv Kino Filme, die an die Grenze gehen – und darüber hinaus

Gleich drei Filme mit Protagonisten im Rollstuhl kommen in diesen Tagen in die deutschen Kinos: "Solange ich atme", "Stronger" und "Draußen in meinem Kopf". Entsteht da etwa ein neuer Trend? SÜDKURIER-Mitarbeiter Patrick Heidmann ist dieser Frage nachgegangen. Mit Ausschnitten!