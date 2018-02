Fernsehen Fernseh-Rentner Stefan Raab meldet sich zurück: Er ist (fast) wieder da

Deutschlands bekanntester Fernseh-Rentner kehrt aus dem vorgezogenen Ruhestand zurück: Bei „Das Ding des Jahres“ agiert er allerdings hinter den Kulissen.

Ja, Stefan Raab ist wirklich wieder da! Mit der von ihm erdachten und produzierten Erfinder-Show „Das Ding des Jahres“ meldet sich das Multitalent zurück – allerdings, und das ist der Wermutstropfen für die Fans, die seine Anwesenheit auf dem Bildschirm herbeisehnen, nur hinter der Kamera. Moderiert wird die Sendung von Janin Ullmann. Immerhin: Im Oktober tritt Raab dann doch wieder persönlich in Erscheinung – drei Mal live in der Kölner Lanxess-Arena will er eine Bühnen-Show mit „Spitzenwitzen“ und „spektakulären Gästen“ präsentieren, auch seine Studio-Band aus „TV total“ soll wieder mit dabei sein. Hat der gelernte Metzger nach rund zwei Jahren Auszeit etwa schon genug vom süßen Nichtstun?

„Ich habe mich entschlossen, zum Ende dieses Jahres meine Fernsehschuhe an den Nagel zu hängen!“ – Mit dieser Ankündigung hatte der zweifache Vater Stefan Raab Mitte 2015 die Öffentlichkeit verblüfft, wenig später moderierte er seine letzte Show. Seitdem tut sich sein ehemaliger Haussender ProSieben schwer, die Lücke zu stopfen, die der 51-Jährige hinterlassen hat. Raabs kreatives Potenzial fehlt – in München dürften deshalb die Korken geknallt haben, als das schöpferische Mastermind sich mit der Idee zu „Das Ding des Jahres“ zurückmeldete.

In der aufwendig und kunterbunt inszenierten Erfinder-Show stellen Tüftler ihre Ideen vor – ProSieben verspricht Dinge, die das Leben einfacher, schöner oder interessanter machen, vom neuartigen Hundeklo bis zur Eincreme-Maschine. „Es gibt so viele Menschen, die in ihrer Freizeit die tollsten Sachen erfinden, aber niemand weiß etwas davon“, sagt Joko Winterscheidt, der neben Model Lena Gercke und Supermarkt-Einkaufs-Chef Hans-Jürgen Moog in der Jury sitzt. Die drei testen und bewerten die Produkte – die besten Erfindungen rücken ins Finale vor, in dem das TV-Publikum abstimmen darf. Der Sieger gewinnt einen Werbe-Deal mit den Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe in Höhe von 2,5 Millionen Euro.

Der Meister der kreativen TV-Erfindungen

Das Thema Erfindungen passt in gewisser Hinsicht zu Stefan Raab, hat er doch einst für seine Sendung „TV total“ Dinge wie die „Pfui-Kelle“ oder den fahrenden Schreibtisch kreiert, nebenbei ersann der Mann, der selbst laut seriösen Schätzungen längst Multimillionär sein muss, auch mal einen speziellen Duschkopf, bei dem die Haare nicht nass werden, vor allem aber entwickelte er im Lauf der Jahre diverse Fernseh-Shows wie etwa die „Wok-WM“ oder „Schlag den Raab“. Beim Nachfolge-Format „Schlag den Henssler“ tut sich der TV-Koch Steffen Henssler gerade sehr schwer und beweist damit unfreiwillig, dass Raabs Fußstapfen für manchen doch zu groß sind.

Doch so originell wie frühere Raab-Geniestreiche wirkt das Konzept von „Das Ding des Jahres“ auf den ersten Blick nicht: Es erinnert an die erfolgreiche Vox-Show „Die Höhle der Löwen“, bekanntlich zieht auch Sat.1 demnächst mit Carsten Maschmeyers Gründer-Show „Start Up!“ nach. Am Rande einer Veranstaltung beteuerte Raab jedoch, dass ihn die Idee zur Show der Dinge schon seit fünf oder sechs Jahren verfolge, bislang habe ihm nur die Zeit gefehlt, sie umzusetzen. Anders als bei der „Höhle der Löwen“ investieren die Juroren bei Pro Sieben außerdem nicht in die Produkte.

Ob Stefan Raab irgendwann doch mal wieder vor die Kamera treten wird? Bislang dosiert er seine öffentlichen Auftritte sehr sparsam – den ersten hatte er gut ein halbes Jahr nach dem (vorläufigen) Karriere-Ende bei einem Konzert von Udo Lindenberg in Hamburg. Bei einer Branchenveranstaltung wehrte der schmerzlich vermisste Mann mit der markanten Kauleiste unlängst ab: „Ich bleibe meinem Entschluss treu. Das ist also nicht das TV-Comeback des Jahres, sondern ,Das Ding des Jahres’“. Für Interviews steht er nicht zur Verfügung – stattdessen erklärt ein Sprecher von ProSieben: „Er möchte hinter den Kulissen bleiben – auf seinem Platz.“ Und wer ihn doch mehr oder weniger persönlich wiedersehen möchte, der kann einen Besuch in Madame Tussauds Berliner Wachsfiguren-Kabinett in Betracht ziehen – dort sitzt seit 2009 eine Raab-Figur an einem dem Original nachempfundenen Pult vor der Kulisse des „TV total“-Studios.

„Das Ding des Jahres“: ab 9. Februar, 20.15 Uhr, Pro Sieben. Sechs Folgen bis zum Finale am 10. März.

Zur Person

Stefan Raab, 1966 in Köln geboren, arbeitete sich vom Metzger zum medialen Multitalent hoch. In die Medienbranche fand er als Produzent von Werbejingles. Ab 1999 moderierte er mit Marcus Wolter die Erfolgsshow TV total auf Pro Sieben. Neben seiner Tätigkeit als Showmaster ist Stefan Raab vor allem Vollblutmusiker. 1998 schickte er Guildo Horn mit dem Titel „Guildo hat euch lieb“ ins Rennen des „Eurovision Song Contest“. Als Produzent von Lena Meyer-Landrut gewann er den Eusovision Song Contest 2010. (sk)