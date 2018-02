Kinder Fastenzeit

Kultur fasten? Das muss nun auch wieder nicht sein. Was man mit Kindern alles unternehmen kann

Mit dem Aschermittwoch kehrt ja wieder so etwas wie Alltag ein. Es ist der Tag der Buße, der Beginn der Fastenzeit. Irgendwie bemerkenswert: Es gehen zwar nur noch wenige Menschen regelmäßig in die Kirche, aber gefastet wird, was das Zeug hält. Kein Alkohol, gut, das kann ja nun tatsächlich mal nicht schaden und geht an Kindern spurlos vorüber. Aber oft scheint das Fasten eine recht rigide Familiendisziplin zu sein. Keine Süßigkeiten. Kein Fernsehen. Keine Computerspiele. Alles löblich, aber regelmäßig fährt einem der Schreck der pädagogischen Mittelmäßigkeit in die Knochen, wenn man schon am Wochenende wieder mit Kind und Chipstüte vor dem Fernseher sitzt, während andere (oft sehr penetrant) vom Glück des Verzichts berichten. Das Kind sagt dann, es könne gerne aufs Gemüse verzichten.

Nun denn. Man kann am nächsten Wochenende auch vergnüglichere Dinge tun als glotzen, soviel steht fest: Eine besonders schöne Tradition sind die Fastenfunken, die rund um den See entzündet werden. Am Samstag, 17. Februar, bereits in Litzelstetten, dann aber auch in Meersburg, Nußdorf, Aufkirch und sicherlich noch in anderen Orten. Feurige Erscheinungen sind auch Kometen, und um einen solchen geht es am Mittwoch, 14. Februar, im Planetarium Kreuzlingen bei der „Reise des kleinen Kometen zur Sonne“.

Und wenn wir schon im Weltall sind, dann könnte man dort auch gleich noch Hundi suchen, das geliebte Kuscheltier von Ente, das im Kinderstück „Anfall und Ente“ verloren geht. Gespielt wird am 18., 19. und 20. Februar (und dann nochmals in der darauffolgenden Woche) in der Werkstatt des Konstanzer Stadttheaters. Dann macht sich das ungleiche Paar auf die Suche, sie essen Pfannkuchen, treffen den Pinguin am Nordpol und schließlich den sagenhaften Trüddelschmopf.

Wen man im Keller von Schloss Frauenfeld treffen kann, bleibt abzuwarten. Rein darf man dort jedenfalls am Samstag, 17. Februar, und vielleicht findet sich ja ein kleines Gespenst, um eine Lieblingslektüre ins Spiel zu bringen. Denn gelesen wird auch wieder vielerorts: In Friedrichshafen am Mittwoch („Es waren einmal zwei wirklich dumme Gänse“) und Samstag („Zillys Piratenabenteuer“), in Stockach am Montag für die ganz Kleinen („Lauf nach Haus, kleine Maus“) und in Singen am Dienstag („Nur Mut, kleiner Drache“).

Außerdem ist in Friedrichshafen am Freitag, 16. Februar, „Kunstfreitag“ und man kann durch allerlei Ausstellungen bummeln, was in der Regel Kindern großes Vergnügen bereitet, weil es der Kunst ein wenig den Ernst nimmt. Und Kinder haben oft einen viel unmittelbareren Zugang, weil sie das ja selbst noch machen: malen, zeichnen, modellieren. Kleine Vorschau für Teenie-Eltern: Am Mittwoch, 21. Februar, tritt der Newcomer-Star Wincent Weiss in der Singener Stadthalle auf. Es gibt noch Karten. Und gemeinsam ins Konzert, das hat doch auch was. Viel Vergnügen dabei.