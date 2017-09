vor 2 Stunden Sascha Rettig Exklusiv Musik "Everything Now" von Arcade Fire – Musik der endlosen Möglichkeiten

Wenn es um ihren Sound geht, ist die kanadische Indie-Rock-Band Arcade Fire offen für alles. Das hört man auch dem Album "Everything Now" an. Zwar brauchen die Fans etwas Geduld, um damit warm zu werden, sagt SÜDKURIER-Kritiker Sascha Rettig – aber es lohnt sich.