Konstanz Es lebe die Blockflöte! Maurice Steger überzeugt im Konzil

Der dirigierende Solist widmet sich gemeinsam mit der Südwestdeutschen Philharmonie barocken Gedanken

Die Blockflöte ist tot – es lebe die Blockflöte! Denn Totgesagte leben länger. Das beweist Maurice Steger immer wieder mit seinem Instrument, mit dem er 2015 den Echo-Klassik-Preis als Instrumentalist des Jahres erhielt.

Wie auch schon vor zwei Jahren riss der Schweizer Blockflötist das Publikum im ausverkauften großen Konzils-Saal zu Begeisterungsstürmen hin. Das galt nicht nur ihm als begnadetem Solisten, sondern auch der Südwestdeutschen Philharmonie, die er als Dirigent und als dirigierender Solist leitete. Wobei er dieses Mal seine Rolle in dreien der fünf Werke des Abends als mitreißender und gestaltgebender Dirigent betonte.

Georg Friedrich Händels Tanzsuite aus seiner ersten Oper „Almira“ hört man so gut wie nie in Konzerten. Aber Steger weiß, wie Barock geht, er tanzt geradezu sein Dirigat, lässt das Orchester schwungvoll, agogisch und transparent aufspielen. Noch kann er nicht alle Streicher dazu überreden, auf das Vibrato zu verzichten, aber er fordert im Concerto-grosso-Stil deutliche dynamische Kontraste. Die Kastagnetten klopfen fröhliche Rhythmen, das Cembalo imitiert in einem Satz die alte La Folia-Weise. Die Wechsel vom kammermusikalischen Pianissimo zum vollmundigen und spritzig-hüpfenden Satz mit Pikkoloflöte und auftrumpfenden Oboen oder zum Solo der ersten Violine mit dem Pizzicato-Quartett der Streicher reizt alle Nuancen barocken Spiels aus. In der A-Dur-Chaconne von Guiseppe Antonio Brescianello (1690-1758) reduziert Steger das Orchester auf ein reines Streichensemble, setzt unerwartete Generalpausen, lässt das Orchester mühelos Takt- und Rhythmuswechsel zelebrieren.

Auch im klein besetzten Concerto per flauto piccolo in B-Dur von Antonio Montanari (1876-1737) spielen die beiden Streicher wie im Barock üblich stehend, um das Basso continuo erweitert. Hier greift Maurice Steger zur Flautino, der kleinen, hohen Blockflöte, deren höchste Töne sich in die Gehörgänge schneiden. Trotz seiner wahnwitzig schnellen Läufe genießt Steger sichtlich die Musik, freut sich, wenn sein Ensemble federnd aufspielt. Noch mit deutlich barocken Einflüssen ist das Konzert für Blockflöte in F-Dur von Giovanni Battista Sammartini (1700-1775) komponiert. Steger, mit Vorliebe zu den kleineren Instrumenten der Blockflötenfamilie, spielt die C-Flöte – im Allegro und im finalen Allegro assai wieder schwungvoll und im Tempo am Limit. Doch nicht nur Virtuosität, technische Brillanz verlangen die Werke. Artikulation und Phrasierung, feine Tempounterschiede und dynamische Gestaltung wollen ebenso bedacht werden. Sehr ausdrucksvoll gestaltet Maurice Steger das getragene Siciliano, bläst schöne Legatobögen, schmückt sie gelungen mit feinen Trillerkaskaden.

Gut, dass Maurice Steger und Orchester erst nach der Pause Wolfgang Amadeus Mozarts Es-Dur-Sinfonie KV 543 vortragen. Die Erholung war nötig. Dann aber präsentiert sich ein waches, vom Barock gut aufgewärmtes Orchester. Denn Steger fordert auch deutliche Kontraste, am Barock orientierte Klangrede. Sein Mozart klingt kein bisschen einheitlich und liebenswürdig, eher schmissig und recht aggressiv, was der heitersten seiner letzten drei Sinfonien von 1788 sehr entgegenkommt. Dennoch darf das Andante con moto innerlich und ausgeglichen klingen, bevor im dunkleren Mittelteil abrupte Übergänge ein bedächtiges Schreiten assoziieren.

Frisch zupackend gestaltet das Orchester wieder das tänzerische Menuetto, bevor das finale Allegro als wirbelnder Kehraus mit viel Witz, Humor und strahlend guter Laune daherkommt. Kein Wunder, dass der Applaus aufbrandet, laute Bravo-Rufe laut werden. Maurice Steger hat seine Fangemeinde auch in Konstanz gefunden.

Zur Person

Das Konzert mit dem Titel „Gedanken“ ist wieder am 24. November um 19.30 Uhr und am 26. November um 18 Uhr im Konstanzer Konzil zu hören. Ein weiteres Konzert gibt es am 25. November um 20 Uhr in der Stadthalle Singen.

Maurice Steger, 46, studierte in Zürich Blockflöte bei Pedro Memelsdorff und Kees Boeke, bevor er ein Studium der Aufführungspraxis Alter Musik und eine Ausbildung zum Dirigenten absolvierte. Seither ist Steger als Solist wie auch als Dirigent unterwegs, unter anderem mit Musica Antiqua Köln, der Akademie für Alte Musik Berlin sowie dem English Chamber Orchestra. Steger hat zahlreiche CDs eingespielt, etwa mit den Blockflötenkonzerten von Antonio Vivaldi. Darüber hinaus entwickelt er innovative Programmkonzeptionen mit Alter und Neuer Musik. Eine enge Zusammenarbeit verbindet ihn unter anderem mit Diego Fasolis, Howard Griffiths, Reinhard Goebel und Bernard Labadie. (brg)