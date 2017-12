Friedrichshafen Elton John in Friedrichshafen - Auftritt einer lebenden Legende

Rente – was ist das? Mit einem beeindruckenden Konzert beglückt Pop-Superstar Elton John in Friedrichshafen sein Publikum.

Als Sir Elton John, Ritter ihrer Majestät, anno 2008 im Konstanzer Bodenseestadion auftrat, ähnelte die Szenerie einer gepflegten Gartenparty, wie sie die britische Königin Elisabeth II. gelegentlich zu zelebrieren pflegt. Dieses Mal fiel das Ambiente deutlich schmuckloser aus. Der Stimmung in der nüchtern-funktional gestylten, ausverkauften Messehalle A1 in Friedrichshafen tat dies indes keinen Abbruch: Nur etwa eine Minute lang hielt es die Fans auf ihren Plätzen. Massen von Zuschauern drängten sich nach vorne, um wenigstens einmal einen Blick aus der Nähe auf ihren Star zu erhaschen, und die Saalordner ließen sie anfangs gewähren, drängten erst nach rund einer halben Stunde die meisten von ihnen wieder zurück.

Sichtlich angetan von dem begeisterten Empfang legten Elton John und seine Begleitband los – und das gleich mit einem richtigen Kracher: dem ausgesprochen fetzigen Song „The Bitch is back“, bei den meisten Auftritten der aktuellen Tour der traditionelle Opener. 70 Jahre ist er mittlerweile alt, der Grandseigneur der britischen Pop-Szene, und obwohl der Zahn der Zeit unüberhörbar an seiner Stimme genagt hat, verfügt er immer noch über eine beeindruckende Bühnenpräsenz.

In bester Spiellaune präsentierten er und seine fünf Mitstreiter – Gitarrist, Bassist, Keyboarder und zwei Drummer – sich in der Messehalle A1, und nebenbei konnte man sich davon überzeugen, dass er ein Pianist allererster Güteklasse ist: Bei einem wunderbaren Klavier-Intro zum anfangs kaum wiederzuerkennenden Mega-Hit „Rocket Man“ bearbeitete er sein Instrument so virtuos, als sei der Geist des toten Keith Emerson in ihn gefahren, die Honky-Tonk-Nummer „Levon“ wiederum endete mit einem minutenlangen, furiosen Spontan-Jam, immer wieder unterbrochen durch stürmischen Szenenbeifall.

Sie hatten ganz offensichtlich eine Menge Spaß, die sechs älteren Herren, die hier aufspielten, als gelte es, den Preis für die beste Nachwuchs-Popband des Jahres 2017 zu gewinnen, und obwohl die phänomenale Lautstärke, mit der die Halle beschallt wurde – Elton Johns Mann am Mischpult ist definitiv schwerhörig – so manches Mal den Umstand überdeckte, dass der eine oder andere Song eine Spur zu routiniert heruntergeschrubbt wurde, übertrug sich die gute Laune auf der Bühne, mehrfach potenziert, auf das Publikum. So manchem war wohl bewusst, dass dieses Konzert möglicherweise die letzte Gelegenheit war, den Star noch einmal live zu sehen – ob Elton John nach dieser zweifellos kräftezehrenden „Wonderful Crazy Night Tour“ (mit insgesamt 135 Auftritten auf vier Kontinenten) noch einmal auf Tournee gehen wird, steht derzeit wohl in den Sternen. Das Konzert in Friedrichshafen war, nebenbei bemerkt, der drittletzte Termin der Reihe, einzig zwei Auftritte in Georgien im Sommer 2018 stehen noch aus.

Nicht viele Wünsche offen ließ die Setlist: Ein Hit folgte dem anderen – „Daniel“, „I’m still standing“, „Crocodile Rock“ und und und. Gut, „Nikita“ wird der Eine oder Andere schon vermisst haben, desgleichen „Sacrifice“ oder „Circle of Life“, aber bei dem riesigen Repertoire an Songs, die Elton John in den vergangenen fünf Jahrzehnten geschrieben hat, ist nun einmal nicht alles in ein gut zweistündiges Konzert zu packen. „Pinball Wizard“ beispielsweise hätte der Verfasser dieser Zeilen gerne gehört, den Song aus dem The Who-Werk „Tommy“, den Elton John in der Filmversion dieser Rock-Oper unsterblich gemacht hat – aber man kann eben nicht alles haben. Besonderen Beifall, völlig zu Recht, spendete das Publikum bei „Don’t let the Sun go down on me“: 1991 nahm John diesen 1974 schon einmal eingespielten Song neu auf – zusammen mit seinem Sängerkollegen George Michael, der vor fast genau einem Jahr, am 25. Dezember 2016, starb.

Bevor die Band „I want Love“ anstimmte, gab Elton John noch ein erstaunlich emotionsgeladenes Statement ab, beklagte die Welle der terroristischen Gewalt, die sich in den letzten Jahren im öffentlichen Raum in Frankreich, England und Deutschland ausgetobt hat, und äußerte die Hoffnung, dass auch dies wieder vorübergehen möge, dass seine Kinder (zusammen mit seinem Lebenspartner David Furnish hat er zwei Jungen von einer Leihmutter) eines Tages wieder in einer friedlicheren Welt leben könnten.

Ein ergreifender Moment, zweifellos, getoppt eigentlich nur durch das Finale dieses Konzerts: die Zugabe „Candle in the Wind“, desjenigen Songs, den John, in einer veränderten Version, 1997 bei der Beerdigung von Prinzessin Diana gesungen hatte – vor einem TV-Publikum von 30 Millionen Zuschauern allein in Großbritannien. Die Etikettierung „lebende Legende“, heute inflationär gebraucht, hat deshalb im Fall Elton John sehr wohl ihre Berechtigung – und diese noch einmal live erlebt zu haben, ist schon einmal was.



Zum Nachhören: Der Song„Levon“ in der Version, wie sie in Friedrichshafen zu hören war: