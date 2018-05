Bodenseekreis Elternzeit

Vater- und Muttertag folgen in diesem Jahr kurz aufeinander. Eine gute Gelegenheit für kulturelle Aktivitäten mit der ganzen Familie

Eltern sind sehr anstrengend, daran besteht für die meisten Kinder kein Zweifel. Am aller-anstrengendsten dürfte daher diese Woche werden, denn sie beinhaltet gleich beides: Vater- und Muttertag. Im Kindergarten wird zu diesem Anlass eine Bastelei gefertigt, später werden zumindest Frühstückstische gedeckt, und in der Regel haben die Gefeierten dann ein gewisses Mitspracherecht bezüglich der gemeinsamen Aktivitäten.

Wer Kinder in der Musikschule hat, wird zudem ein Ständchen bekommen, denn am Sonntag, 13. Mai, scheint so eine Art Tag der Musikschulkonzerte zu sein: In Konstanz spielt das Jugendblasorchester in der Konzertmuschel, ansonsten wird aufgespielt in Singen, Überlingen und Radolfzell, wo auch am Samstag die Türen der Musikschule für Besucher offenstehen. Aber das ist noch nicht alles, denn zudem ist am besagten Sonntag „Internationaler Museumstag“, und auch dazu gibt es Veranstaltungen rund um den See: Das Konstanzer Archäologische Landesmuseum bietet bereits am Samstag freien Eintritt, Programm gibt es dann am Sonntag sowohl im Bodensee Naturmuseum als auch im Rosgartenmuseum, wo junge Gäste am Nachmittag Fingerabdruckbilder gestalten können. Viel los ist für Kinder mit einem Mitmachprogramm auch im Hegau-Museum Singen sowie im dortigen Kunstmuseum und den übrigen Häusern – und auch das Friedrichshafener Schulmuseum ist mit von der Partie.

Das alles bietet Gelegenheit, einmal für den Museumsbesuch überhaupt zu plädieren, immerhin tut sich Kindern heutzutage dort eine ganz andere Welt auf als früher. Denn die Zeiten, als man gelangweilt auf unverständliche Exponate blicken musste, sind längst vorbei, und selbst kleine Museen bieten heute ein engagiertes museumspädagogisches Programm.

Vergleichbares gilt für die Theater. In der Konstanzer Spiegelhalle hat am Samstag, 12. Mai, „Das Kind der Seehundfrau“ Premiere, ein Stück ab sieben Jahren, in dem der kleine Oruk seiner Mutter hilft, die zwar einige Jahre unter Menschen verbracht hat, aber eigentlich lieber wieder ihr Seehundleben führen möchte. Zudem öffnet am Samstag das „Theaterlabor“ wieder seine Pforten, und am Sonntag liest Schauspielerin Johanna Link in der Werkstatt aus dem „Grüffelo“.

Grenzen überschreitet am Sonntagabend auch wieder die Südwestdeutsche Philharmonie, die in der Schänzlehalle ab 18 Uhr ein lässiges Tango-Programm spielt und damit die Reihe „Unlimited“ fortsetzt, die durchaus generationenübergreifend angelegt ist. Einen Familienausflug wert ist so auch die „1. Historische Schwedenprozession“ am Sonntagvormittag in Überlingen, immerhin geht es um lokale Geschichte. Und für Mütter, die sich zum Muttertag etwas gönnen und im Sound einer ewig Junggebliebenen schwelgen mögen: Am Samstag, 12. Mai, spielt Nena in Singen. Viel Vergnügen dabei!