Kino Einsamkeit hat viele Gesichter

Die Idee ist faszinierend, aber überzeugt sie auch? Christian Petzold hat die Handlung von Anna Seghers’ Weltkriegsroman „Transit“ in die Gegenwart verlegt. Kühn ist dabei vor allem der Verzicht auf eine Gebrauchsanweisung, denn der Film beginnt ohne jede Einführung und verdichtet die Ereignisse des Romans zu einer etwas sperrigen Liebesgeschichte: Georg (Franz Rogowski), ein nach Frankreich geflohener Deutscher, strandet in Marseille. Er wird geradezu genötigt, die Identität des verstorbenen Schriftstellers Weidel anzunehmen, und begegnet mehrfach einer jungen Frau (Paula Beer), die sich schließlich als Weidels Witwe entpuppt. Beiläufig wird eingestreut, dass die faschistischen Truppen Richtung Süden vorrücken. Weil das natürlich nicht mit der jüngsten Geschichte zusammenpasst, erinnert „Transit“ an eins jener Bühnenexperimente, bei denen klassische Dramen ohne inhaltliche Veränderungen in die Neuzeit übertragen werden. Der Transfer führt zwar nicht automatisch zu Erkenntnisgewinn, aber ein Reiz ist nicht zu verleugnen.

Petzolds Filme, mit allen wichtigen deutschen Preisen ausgezeichnet, leben nicht vom optischen Spektakel. Aber der Regisseur ist bekannt für seine intensive Arbeit mit den Schauspielern, denen die Kamera in langen Einstellungen zuschaut. Davon profitiert diesmal vor allem Franz Rogowski, der ein bisschen an Joaquin Phoenix erinnert und als unscheinbarer Antiheld beeindruckt. Warum Georg aus Deutschland fliehen musste, lässt die Geschichte offen, weshalb er wie ein Spielball der Geschichte wirkt. Rogowski verkörpert diese wandelnde Leerstelle famos.

Gewöhnungsbedürftig ist dagegen die unvermittelt einsetzende Erzählstimme, zumal recht lange offen bleibt, wer da berichtet. Petzold offenbart das erst viel später, als Matthias Brandt auch am Bildrand zu sehen ist: Er spielt den Besitzer des Lokals, in dem Georg regelmäßig verkehrt; in die Handlung greift der Mann erst am Schluss ein. Auch die sonstigen Nebenrollen sind erlesen besetzt, unter anderem mit Barbara Auer und Justus von Dohnányi als weitere Geflüchtete, die sich, Gespenstern nicht unähnlich, wie Georg in einem Zwischenreich befinden.

Und so bleibt schließlich nur die Frage nach den Gründen für den zeitlichen Transfer, auch wenn es sich beinahe aufdrängt, den Verfremdungseffekt als Kommentar zur aktuellen Flüchtlingssituation zu interpretieren. Petzolds eigene Erklärung ist ebenso unbefriedigend wie banal: Er hatte schlicht „keine Lust auf einen historischen Film“.

