Konstanz Eine kleine Geschichte über den Tod

In der Werkstatt des Konstanzer Stadttheaters hatte „Der Hahn ist tot!“ von Reihaneh Youzbashi Dizaji Uraufführung

„Zieh lieber mit uns fort! Wir gehen nach Bremen, etwas Besseres als den Tod findest du dort in jedem Fall.“ So sprach der Esel zum Hahn, und fertig waren die Bremer Stadtmusikanten. Wir wissen nur punktuell, was dem Hahn widerfahren ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihn Esel, Hund und Katze auf der Werkstatt-Bühne des Konstanzer Stadttheaters schmerzlich vermissen, aber es scheint viel Gutes darunter gewesen zu sein. Er war offenbar derjenige, der den anderen ein Gefühl von Sicherheit gab. Und die Katze war sehr verliebt in ihn.

Nun ist er aber doch tot. Davon ist zunächst gar nichts zu merken. Esel, Hund und Katze tun so, als sei nichts. Jede Nacht kuscheln sie aneinander, schnarchen vor sich hin und recken sich beim ersten Vogelgezwitscher. Dann dösen sie über den Tag, gehen mal da-, mal dorthin, und schon ist es wieder Schlafenszeit. Jeden Tag und jede Nacht dasselbe, nur immer atemloser. Es ist eben kein richtiges Leben, wenn so getan wird, als sei nichts, obwohl Hahn tot ist. Und wie er zu Tode gekommen ist – eine schlimme Geschichte.

Der Aufschrei, der im Titel des Kinderstücks „Der Hahn ist tot!“ von Reihaneh Youzbashi Dizaji mitschwingt, kommt von der Katze. Plötzlich sitzt sie da und weint und kann nicht anders. Regisseur Sascha Flocken und sein Team haben einen bild- und bewegungsstarken Einstieg dafür gefunden, wie es ist, mit dem plötzlichen Wegsein eines geliebten Wesens zurechtzukommen. Zuerst das Vortäuschen von Normalität, irgendwann hat es einen aber eingeholt. Zuerst das sensible Katzentier. Vanessa Radman stattet es mit den wichtigsten Katzeneigenschaften aus: Ein bisschen etepetete, zu Alleingängen neigend und, wenn es draufankommt, gefühlvoll wie sonst was.

So beginnt in dem Stück „Der Hahn ist tot!“, das in der Werkstatt seine Uraufführung hatte, die Bewältigungs- und Erinnerungsarbeit der Bremer Rumpftruppe. Erschwert wird die Sache dadurch, dass Esel, naja, zumindest beteiligt war am Ableben des Federviehs. Er ist ohnmächtig geworden und einfach umgekippt. Auf Hahn drauf. Jonas Pätzold sieht ziemlich bedröppelt aus. Richtig schuldig fühlt sich aber Hund. Hund ist nämlich – langsam kommt so manches raus – heimlich in Katze verliebt und hat sich gewünscht, dass Hahn verschwindet, um so die Konkurrenz um Katze los zu sein. Lea Beie hat den treuen, verwirrten Hundeblick, den man hat, wenn man gar nichts mehr weiß. Als Katze irgendwann mit dem ausgestopften Hahn ankommt, müssen sich die drei mit ihrem Verhältnis zu Hahn auseinandersetzen.

Das Stück gründet auf Aussagen von Sechs- bis Zehnjährigen der Konstanzer Berchenschule über das Leben und den Tod. Was letzterer für eine kleine Kinderseele bedeutet, die Angst und das Verlassensein, erfasst das Stück ohne falsche Gefühligkeit, dagegen mit kindlicher Unverblümtheit und herzlichem Humor. Auf der kippeligen doppelten Spielfläche von Franziska Jacobsen sitzt am Ende die rote Federpuppe. Hahn hat seinen Platz in der Erinnerung gefunden.

Weitere Vorstellungen am 25. März und 22. April. Karten unter Tel. 07531/900-150 undtheaterkasse@stadt.konstanz.de