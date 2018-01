Stuttgart Eine Opferung auf dem Altar der Comedy

Regisseur Kay Voges setzt im Schauspiel Stuttgart das „1. Evangelium“ sehr frei nach Matthäus als multimediales Trash-Movie in Szene

Das Portal wird aufgetan und die in sakrale Atmosphäre getauchte Kathedrale im Schauspiel Stuttgart umfängt den Eintretenden mit weihrauchschwerer Luft und Bach-Chorälen. Theater- und Opernregisseur Kay Voges hat das Matthäus-Evangelium in die Finger bekommen und es in sehr freiem Umgang zum kaleidoskopartigen Making-of eines B-Movies geformt. „Das 1. Evangelium“ beginnt nicht im Stall in Bethlehem, sondern auf dem Klappbett eines abgelebten Wohnwagens mit „Theatre“-Aufschrift. Auf einer Großleinwand und zwei kleinen Videobildschirmen kommt Jesus live zur Welt, während Maria (Marietta Meguid) im Beisein von Johannes dem Täufer (Peer Oscar Musinowski) den Stammbaum Jesu herunterbetet.

Durchschneiden der Nabelschnur. Cut. Die erste Szene ist im Kasten, und Fred, der Regisseur (Paul Grill), ist zufrieden. Der Regisseur Voges hingegen, der zum ersten Mal in Stuttgart inszeniert, begnügt sich nicht mit den Inhalten des Neuen Testaments, sondern lässt in seiner Fassung der Passionsgeschichte neben Ideen des italienischen Filmemachers Pier Paolo Pasolini und des amerikanischen Fotokünstlers Fred Holland Day Textstellen von Walter Benjamin, Joseph Beuys, Gilles Deleuze, Heiner Müller, Fassbinder, Fellini und Goethe einfließen, die als Projektionen auf den Bildschirmen aufflackern. Auf der stetig kreisenden Drehbühne feiert das bestens aufgelegte Ensemble fast zweieinhalb Stunden ohne Pause eine mit Farbe und Licht, laufendem Text, bewegtem bis flackerndem Bild, suggestiven Chorgesängen aus Bachs Passionen und anderer ohrenbetäubender Musik eine provokative, von Reizüberflutung bestimmte Messe der Theater- Film- und Videokunst.

Mit hohem körperlichem Einsatz verhandelt das Ensemble die einzelnen Stationen, wechselt von Vergangenheit in Gegenwart, vom Film in die Realität, von Bibelstunde zu Krippen- und Passionsspiel, während der von Julischka Eichel und anderen gespielte Jesus getauft wird, das Kreuz durchs Bild trägt oder vom Dach der Bar mit dem Segensgestus ins Publikum hinunter grüßt. Mythos, Erzählung, Legende und Jetztzeit verschwimmen, wenn Fred mit dem Produzenten (Holger Stockhaus) über die Filmindustrie fachsimpelt oder zu psychedelischer Musik mit seinem zweiten Ich telefoniert.

Bibelfeste mögen in dem Bilderüberangebot die Bergpredigt, den Verrat des Judas (Manolo Bertling), Lazarus, Schmerzensmann und ungläubigen Thomas erkennen. Doch ist Voges’ unorthodoxe Auffassung von Glaubensgrundsätzen nichts für zart besaitete Gemüter. Während schauspielerisch wenige starke Momente dabei sind, etwa der Auftritt Stockhaus’ als Pilatus, zermürbt der Regisseur mit dem krassen Nebeneinander von Andachts- und Actionszenen. Dazu wird der Heilige Geist mit Mickey Mouse und Superman glaubenstechnisch auf eine Stufe gestellt. Die Momente der Selbstironie und Situationskomik sind zu selten, als dass sich die hier verhandelte Opferung der Passionsgeschichte auf dem Altar der Comedy ertragen ließe.

