Konstanz Eine Mutter am Rande des Zusammenbruchs: Die sehenswerte Tragikomödie "Tully"

Eine Mutter am Rande des Zusammenbruchs: Die sehenswerte Tragikomödie "Tully"

Schauspielerin Charlize Theron in Hochform zeigt, wie das Muttersein zur Grenzerfahrung werden kann

Zunächst, im allerersten Augenblick, schreit noch alles Mutterglück. Die sanfte Popmusik, die im Hintergrund spielt, das warme Licht, das diesen Moment umschmeichelt und schließlich die zweifache Mutter Marlo (Charlize Theron) selbst, die ihrem kleinen Sohn liebevoll über die Haut streicht.

Dann aber bricht schlagartig die Realität in diese vermeintliche Idylle von Jason Reitmans „Tully“ ein. Die Farbe der Bilder kühlt sich ins Blau ab und eine alltägliche Situation steigert sich zur ultrastressigen Mikroeskaltion: Morgens, im Auto vor der Schule, gibt es keinen Parkplatz, der Sohn bekommt einen Wutanfall und tritt unter Gezeter unaufhörlich gegen den Sitz seiner hochschwangeren Mutter. Kinder großzuziehen? Ist kein Zuckerschlecken. Das macht der Film sofort klar – und es wird auch für Marlo nicht einfacher, nachdem das dritte Kind geboren ist.

Für Zweisamkeit in der Ehe war schon lang keine Zeit mehr. Nicht mal zum Muffinbacken, wie perfekte Mütter das laut Marlo eigentlich tun. Außerdem braucht ihr Sohn Hilfe. Er sei eigen, sagt die Rektorin. Offenbar zu eigen für die Schule. Dass Marlo aus dem letzten Loch pfeift, scheint niemanden in ihrem Umfeld ernsthaft zu besorgen. Ihr Mann Drew (Ron Livingston) wirft ihr zwar mal einen mitleidig mitfühlenden Hundeblick zu. Dann taucht er nach seinen Arbeitstagen wieder in seine Videogames ab.

Bevor es zu spät wird, kommt Hilfe mit finanzieller Unterstützung ihres reichen Bruders Craig (Mark Duplass): Tully (Mackenzie Davis) steht vor der Tür. Nicht am Regenschirm aus dem Himmel geschwebt wie einst „Mary Poppins“. Aber auch die junge Frau hat etwas Märchenhaftes, zumindest ein bisschen was Unwirkliches. Sie ist eine Nacht-Nanny und macht ihren Job bis ins Detail perfekt, während Marlo endlich schlafen kann.

Es ist nach „Juno“ und „Young Adult“ nicht nur die dritte Zusammenarbeit von Reitman mit Drehbuchautorin Diablo Cody. Auch Theron lief in letzterem Film des Regisseurs schon einmal zu Höchstleistungen auf. In „Tully“ hat sie einmal mehr eine starke körperliche Präsenz, nicht nur weil sie sich kiloschwere Polster zugelegt hat. Während Reitman ein Gespür dafür beweist, seine Figuren mit ganz menschlichen Makeln auf den Punkt zu charakterisieren, füllt Theron eine ganze Bandbreite aus – vom Müdigkeitswrack bis zur wieder aufblühenden Mutterfigur.

Dass zum Schluss alles mit einer Plotwendung auf den Kopf gestellt wird, ist unnötig. Im Kern aber geht es ohnehin um Mutterschaft, die Kraft und Durchhaltevermögen erfordert.

ABSPANN

Land: USA

Regie: Jason Reitman

Darsteller: Charlize Theron, Mackenzie Davis, Ron Livingston

Länge: 96 Minuten

FSK: ab 12 Jahren