Kino Eine Hommage an die Liebe

Eine Hommage an die Liebe

Guillermo del Toros Film „Shape of Water“ verbindet das Märchenmotiv von der Schönen und dem Biest mit abgründigem Humor

Jeden Morgen folgt Elisa Esposito (Sally Hawkins) der gleichen Routine: sie kocht Eier, nimmt ein Bad und befriedigt sich selbst, danach werden die Schuhe geputzt und ihrem Nachbar Giles (Richard Jenkins) ein Besuch abgestattet. Anschließend lässt sie sich mit dem Bus durch das Seattle des Jahres 1963 zur Arbeit fahren. So beginnt Guillermo Del Toros neuer Film „Shape of Water – Das flüstern des Wassers“, der von Beginn an keinen Zweifel daran lässt, dass dies zwar einerseits ein nostalgisches Cineasten-Märchen für Erwachsene ist, aber andererseits mehr als genug Platz bleibt für die Vorliebe des Regisseurs fürs Schräge und Phantastische.

Denn die stumme Elisa arbeitet, genau wie ihre Freundin Zelda (Octavia Spencer), als Putzfrau in einem geheimen Labor der US-Regierung. Dort wird eines Tages eine seltsame Kreatur (Doug Jones) aus den südamerikanischen Sümpfen in einem gut gesicherten Wasserbassin untergebracht. Dieses durchaus gefährliche Geschöpf – optisch halb Mensch, halb Amphibie – weckt nicht nur das Interesse eines Wissenschaftlers (Michael Stuhlbarg) und den Hass des Sicherheitschefs (Michael Shannon), sondern auch die Faszination von Elisa. In unbeobachteten Momenten kommen die beiden sich näher, sie spielt ihm Musik vor und füttert ihn mit Eiern. Doch als sie mitbekommt, dass dem Amphibienmann ein grauenvolles Schicksal droht, beschließt sie, mit Hilfe ihrer Freunde aktiv zu werden.

Dass „Shape of Water“ ein bemerkenswerter Film ist, der mit 13 Nominierungen als großer Favorit bei den Oscars gilt, liegt nicht nur daran, dass es dem Regisseur gelingt, seine 20 Millionen Dollar-Produktion aussehen zu lassen wie einen Fantasy-Blockbuster der Oberklasse. Vor allem ist beeindruckend, wie mühelos und elegant del Toro hier seine Vorliebe für Monster-Filme mit der für den romantischen Glamour des alten Hollywoods vereint, ohne in dieser „Schöne und das Biest“-Variante seinen abgründigen Humor dranzugeben.

Dass diese Fabel dabei auch zu Herzen geht, liegt neben den exzellenten Schauspielern und der Filmmusik von Alxandre Desplat nicht zuletzt daran, dass „Shape of Water“ nicht nur eine Hommage an die Liebe, sondern vor allem an gesellschaftliche Außenseiter ist. Eine stumme Putzfrau, ein alternder Schwuler, eine Afroamerikanerin und ein russischer Spion kämpfen gemeinsam für einen als Bedrohung gesehenen Fremden und gegen die Obrigkeit. Viel zeitgemäßer und inspirierender kann ein Film dieser Tage kaum sein.

Abspann

Regie: Guillermo del Toro

Darsteller: Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon u.a.

Länge: 123 Minuten

FSK: ab 16 Jahre

Fazit: Eine bezaubernd-schöne Mischung aus Märchen und Monsterfilm

