Film Eine Frau oder ein Schwarzer? In Cannes gibt es viele Favoriten

Mit der Verleihung der Goldenen Palme geht das Filmfest in Cannes zu Ende. SÜDKURIER-Mitarbeiter Sascha Rettig ist vor Ort und hat die Filme im Wettbewerb gesehen. Seine Einschätzung: Einen klaren Favoriten für die begehrte Goldene Palme gibt es nicht.

Anwärter gab es auf diese Palme in Cannes ungewöhnlich viele. Letztlich haben sich aber die Favoriten durchgesetzt. Die Palm Dog, die in einer inoffiziellen Zeremonie verliehene Auszeichnung für die besten Hunde-Darsteller, ist bereits gestern vergeben worden und ging dieses Mal an ein Ensemble: die mächtige Dogge, den geföhnten Bullterrier, den eingefrorenen Chihuahua und all die anderen Hunde aus Matteo Garrones „Dogman“. In ihren Szenen stehlen sie dem menschlichen Hauptdarsteller Marcello Fonte immer wieder die Schau, obwohl auch er mit seinem Spiel beeindruckt – als eigentlich gutmütiger kleiner Hunde-Friseur, der in einen Überfall verwickelt und danach immer weiter vom rücksichtslosen, brutalen Komplizen drangsaliert wird. Wie einst in „Gomorrah“ zeigt Garrone dabei ein grimmiges Italien von ganz unten: arme Schlucker, schräge Gestalten und Kleinkriminelle in einem gesellschaftsallegorischen, intensiven Rache-Drama, dem Fonte immer wieder Momente der Herzenswärme verleiht.

Auch wenn „Dogman“ heute Abend nicht den Festival-Hauptpreis, die Goldene Palme, bekommen sollte: Ein Kandidat für die Auszeichnung als bester Darsteller ist Marcello Fonte allemal, kommt ihm nicht doch der Junge aus Nadine Labakis „Capharnaüm“ in die Quere. Zain Al Rafeea gibt ein sehr eindringliches Debüt als Zwölfjähriger, der seine Eltern anklagt, weil sie ihn in der urbanen Armutshölle im Libanon zur Welt gebracht und dort vor allem ohne Liebe aufgezogen haben. Die realistischen Bilder dieser so rührenden wie schwer erträglichen Odyssee entwickeln dabei zwar bisweilen eine wuchtige Unmittelbarkeit. Am Ende allerdings gibt es zu viel von allem. Zu viel Pathos, Tränen, elendige Verhältnisse.

Mit den Frauen ist zu rechnen

Sollte die Jury unter Vorsitz von Cate Blanchett in Zeiten von MeToo, in denen Gleichberechtigung auch in Cannes ein großes Thema war, zum zweiten Mal in der Festival-Geschichte eine Frau mit der Goldenen Palme auszeichnen wollen: „Capharnaüm“ mit seinem sozialen Wirklichkeits-Kino wäre sicher ein heißer Kandidat. Aber auch mit den anderen beiden Regisseurinnen in der Konkurrenz ist zu rechnen: mit Alice Rohrwachers surrealem Märchen „Lazzaro Felice“ (Glücklich wie Lazzaro) oder auch Eva Hussons „Les Filles Du Soleil“ (Mädchen der Sonne), der von Sex-Versklavung unter dem IS und einem Frauentrupp im bewaffneten Kampf gegen die Islamisten erzählt. Dass letzterer Film von der Kritik einhellig verrissen wurde, dürfte die Jury wahrscheinlich weniger beeinflussen.

Ein weniger offensichtliches, aber dennoch starkes Zeichen könnten Blanchett und Co. mit einer Palme für Spike Lee und seinen Film „BlacKkKlansman“ setzen. Mit der etwas zu braven satirischen Komödie spiegelt der Afroamerikaner, der in der Cannes-Pressekonferenz einen engagierten Monolog gegen US-Präsident Donald Trump hielt, nicht nur die aktuelle Entwicklung in Sachen Rechtsradikalismus, Intoleranz und Rassismus. Der Veteran des New Black Cinemas wäre auch der erste schwarze Palmen-Gewinner in der Geschichte des Festivals.

Ein Jahr mit Veränderungen

Will die Jury nicht zwangsläufig eine Preisvergabe mit Signalwirkung, erweitert sich das Feld der Palmen-Anwärter: Die Kritiker feierten die soghafte Dreiecksgeschichte „Burning“ des Koreaners Lee Chang-Dong ebenso wie Pawel Pawlikowskis visuell atemberaubendes Liebes-Drama „Cold War“ (Kalter Krieg). Ein ganz stiller Kandidat wäre der Film „Shoplifters“ (Ladendiebe) von Kore-Eda Hirokazu, der gewohnt subtil und ergreifend um einen zusammengewürfelten Familienhaufen aus ärmlichen japanischen Verhältnissen kreist.

Nicht nur die MeToo-Debatte wirbelte in diesem Jahr den Festival-Alltag auf. Auch für die Filmfestspiele selbst war es ein Jahrgang mit einigen Veränderungen. Es gab an der Croisette schon Stimmen, dass Cannes an Bedeutung verliere. Weniger glamouröse Premieren-Partys, weniger Film-Werbung an den Fassaden der Hotels, so wenige Stars auf dem roten Teppich wie lange nicht – was auch an der Abwesenheit der USA und Hollywoods im Programm lag. Zum Finale schaute immerhin noch einmal Adam Driver vorbei – für Terry Gilliams ewiges Herzensprojekt „The Man Who Killed Don Quixote“, und Vanessa Paradis kam zur Premiere von „Un Couteau Dans Le Coeur“ (Messer im Herzen). Die Französin spielt eine Porno-Produzentin Ende der 1970er-Jahre in einer Mischung aus trashigem Thriller und lesbischem Liebes-Drama, das in den besten Momenten an frühe Filme von Pedro Almodóvar erinnert.

Die Rückkehr von Lars von Trier

Mit einem Serienmörder beschäftigte sich auch Lars von Trier bei seiner Festival-Rückkehr mit „The House That Jack Built“. Der Däne, nach dem Nazi-Witz-Eklat 2011 bis vor Kurzem noch unerwünschte Person in Cannes, folgt darin einem unterkühlt-unheimlichen Matt Dillon durch fünf Zwischenfälle der Serienmörder-Laufbahn bis zum furiosen Finale in die Abgründe der Hölle. Der Humor ist oft grotesk und die Gewalt – einmal mehr vor allem gegen Frauen, aber auch gegen Entenküken und Kinder – schmerzhaft explizit in dieser sadomasochistischen Selbsttherapie, in der von Trier gewohnt anstrengend und absorbierend auch seine eigenen Dämonen adressiert. Mit der kalkulierten Provokation lieferte das ewige Enfant terrible genau die Aufregung, die es in dem Wettbewerb ansonsten zwar kaum gab. Das Autoren-Kino zeigte sich in der 71. Ausgabe aber trotzdem in ziemlich guter Form. Neue Namen und mehr Risiko bei der Auswahl haben sich für das Festival in diesem Jahr ausgezahlt.