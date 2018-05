Friedrichshafen Ein ungleiches Paar

Viktoria Tolstoy ist ein Vorzeigegesicht des skandinavischen Jazz. Beim Bodenseefestival in Friedrichshafen erwies sie sich dank Pianist Jacob Karlzon als experimentierfreudig

Auf der Bühne sind sie ein ungleiches Paar: Viktoria Tolstoy, die stimmliche Melodramatikerin, und Jacob Karlzon, der Pianist, der dem Steinway auch Metal entlockt. Beide für sich sind so etwas wie Gallionsfiguren des skandinavischen Jazz. Dass sie beim Bodenseefestival, das dieses Jahr im Zeichen russischer Kultur steht, einen gemeinsamen Auftritt im „Kiesel“ in Friedrichshafen bestritten, mag zwar auch Tolstoys berühmtem Vorfahren geschuldet sein – sie ist mütterlicherseits die Ururenkelin des Schriftstellers Lew Tolstoi. Doch die Künstlerfreunde zeigen nach 20 Jahren gemeinsamer Arbeit vor allem eines: dass sie sich um Grenzen nicht scheren. Lyrische Jazzballaden, Rock, Hard Bop – alles geht.

Selbst Klassik. Denn wann bitteschön hörte man jemals aus Peter Tschaikowskys „Schwanensee“ das ohrwurmhafte Allegro moderato mit technoiden Beats unterlegt? Stampfender Rhythmus statt Tüllröckchen: Hier gibt es die ersten Begeisterungsrufe des Publikums. Der Flügel dröhnt. Karlzon sträubt sich mit jeder Faser, sich schönästhetisch zu fügen. Und Tolstoys melodisch mäandernde Stimme legt sich über die spröde Begleittextur. Was für eine Wucht!

Doch Karlzon kann auch der einfühlsame Begleiter sein, der Tolstoy ein impressionistisch gefärbtes Klangbett bereitet. Feine kammerjazzige Perlen wie „Against All Odds“ und „A Moment of Now“ sind so entstanden. Eine intime Zwiesprache, mit der die Schwedin vor fünf Jahren ihre Zusammenarbeit mit dem Pianisten reaktivierte. Sie wollte mit einer neuen CD musikalisch „etwas Neues“ machen. Sie, die mit einer Naturstimme Begabte, die nie aufgehört hatte, um ihre Identität zu kämpfen. Die nie den Mechanismen eines starsuchenden Marktes vertraute, nie in weichgespülten Jazz-Standards gebadet hat. Das „Neue“ hieß: Reduktion. Reduktion vor allem auf ein begleitendes Piano. Und an dem durfte nur der charakterlich so andere, der widerspenstige alte Weggefährte sitzen: Jacob Karlzon.

Der schwedische Pianist ist in der Tat ein Musiker mit einem weiten Horizont. Er wuchs mit Rock auf, bevor er den Jazz und seine größere Freiheit des Ausdrucks entdeckte. In der Elbphilharmonie Hamburg versuchte er jüngst eine jazzige Annäherung an Claude Debussy. Und er macht keinen Hehl aus seiner Vorliebe für die Brachialrocker Rammstein. Im Duo mit Tolstoy untermalt er deren stimmsinnliche Qualitäten geradezu rhapsodisch. Wenn die Sängerin ihn von der Leine lässt, zeigt er sich allerdings alles andere als zart besaitet.

Im Herbie-Hancock-Titel „Butterfly“ hämmert er ein ausgedehntes, scharf rhythmisiertes Solo. In „Deep River“ baut er aus minimalistischen Figuren ein Pulsieren auf, das sich zu einem akkordischen Tremolo steigert – ein hymnisches Finale fast orchestraler Größe, in das schließlich auch Tolstoy einstimmt. Eines wurde jedenfalls deutlich: Hier agiert ein Duo zweier eigenständiger Künstler, die sich der Aufgabe hingeben, eine warme, gefühlvolle Stimme mit einem nicht gerade zimperlichen Klavierpart in Einklang zu bringen. Die Art, wie sie das zelebrieren, kann kaum spannungsreicher sein. In „Trust Me“ erwächst daraus ein künstlerisches Tauziehen, in „Woman of Santiago“ eine gemeinsame Steigerung ins Wild-Entfesselte.

Doch nie braucht einer der Partner zu befürchten, den anderen zu verlieren, selbst wenn der sich improvisierend auf noch so abschüssiges Gelände begibt. Die Songs von Stevie Wonder bis Esbjörn Svensson sind die Sprungrampe, von der sie sich abheben, um meilenweit entfernt doch wieder gemeinsam anzukommen. Und all die schönen, überraschenden Klänge dazwischen, sie gelingen, weil sie von einem Gefühl grundiert sind, das beide Musiker verbindet: warmes, unverbrüchliches Vertrauen. Das Publikum belohnte sie mit begeistertem Applaus.