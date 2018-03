Konstanz Ein Witwer erinnert sich: Josef Bierbichlers Heimatfilm "Zwei Herren im Anzug

Episoden eines deutschen Lebens: Die neue Produktion des Autors ist großes Kino

Ein langer Kameraflug über einen See, in dem seltsamerweise zwei Hüte schwimmen, endet an einem Gasthof, der in den folgenden gut zwei Stunden Schauplatz eines der ungewöhnlichsten Filme der letzten Jahre ist: „Zwei Männer im Anzug“ ist gleichermaßen Sittengemälde, deutsche Geschichte, bildgewaltiges Drama und eine Tragödie, sie sich über mehrere Generationen erstreckt. Josef Bierbichler, mittlerweile an die 70, hat das Drehbuch geschrieben und auch Regie geführt; die Hauptrollen spielt er auch. Vorlage war sein 2011 erschienener Roman „Mittelreich“ (Suhrkamp-Verlag).

Die Rahmenhandlung des Films spielt 1984: Der alte Pankraz (Bierbichler) trauert um Gattin Theres (Martina Gedeck). Als die Leichenschmausgäste gegangen sind und der Witwer und sein Sohn endlich allein sind, holt der Alte nach, was er offenbar Jahrzehnte versäumt hat, und erzählt Semi (Bierbichlers Sohn Simon Donatz) die Geschichte seines Lebens: wie er als kleiner Bub erleben musste, dass sein großer Bruder als geistiger Krüppel aus dem Ersten Weltkrieg heimkehrte; wie die bigotten Schwestern des großväterlichen Patriarchen (ebenfalls Bierbichler) seine Mutter tyrannisiert haben; wie er seine Tenorkarriere aufgeben und als Soldat in den Zweiten Weltkrieg musste; und wie anschließend der beschauliche Ort dank der Flüchtlinge aus dem Osten und der amerikanischen Besatzer zum kleinen Vielvölkerstaat wurde. Als Pankraz endet, füllt Semi die Erinnerungslücken des Alten und ergänzt die Geschichte um seine erschütternde Perspektive, Missbrauchserfahrung im katholischen Internat inklusive.

Es wird praktisch unentwegt geredet in diesem Film, und manch ein Monolog klingt im Kombination mit den langen Einstellungen sehr nach Bühne; aber allein die Wucht von Bierbichlers Präsenz macht das wieder wett. Obwohl sich die Handlung größtenteils im Gasthof zuträgt, ist „Zwei Herren im Anzug“ auch optisch ein Erlebnis. Dafür steht vor allem Tom Fährmann, dem der Abspann nicht nur die Bildgestaltung, sondern ausdrücklich auch die Bildregie zuweist. In der Tat hat der vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Sönke Wortmann bekannt gewordene Kameramann für viele imposante Aufnahmen gesorgt, deren Wirkung gerade durch den Kontrast zwischen Kammerspiel und Kino betont wird. Einige Szenen sind von ikonischer Wucht und große Oper, entsprechende Musik („Der fliegende Holländer“) inklusive. Das Schlussbild verrät schließlich auch, wie die beiden Hüte vom Auftakt in den See gekommen sind.

Abspann:

Genre: Drama

Buch und Regie: Josef Bierbichler

Darsteller: Bierbichler, Martina Gedeck

Länge: 139 Min.

FSK: ab 12

Fazit: Imposant schon allein wegen der epischen Bilder.