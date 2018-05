Weil am Rhein Ein Ort für Selbsterfahrung

Die Ausstellung ""Night Fever" im Vitra Museum in Weil am Rhein beschäftigt sich mit Design und Geschichte des Nachtclubs. Sie erzählt uns aber auch einiges über uns selbst

Was tun, wenn man eine Apotheke hat und auch noch eine Galerie eröffnen möchte? Man packt alles mit einer Bibliothek, einem Restaurant und einer Disco zusammen, lässt einen Architekten ein übergeordnetes Konzept entwerfen und schafft so eine Art Kultur- und Erlebniszentrum. Eine Idee für die Zukunft? Keineswegs. Das Projekt kommt aus der Vergangenheit und wurde 1964 in Montreal realisiert. Damals entwarf der Architekt François Dallegret – passend zur Apotheke – eine klinisch weiße Grotte, den Nachtclub „Le Drug“. Der Name deutet ebenfalls auf die angeschlossene Apotheke hin, vermutlich aber auch auf den damals üblichen Drogenkonsum im Nachtleben.

„Le Drug“ war keine Ausnahme in den Sechzigerjahren. Mit der Verbreitung von Rock- und Popmusik und der Entstehung einer eigenen Jugendkultur entdeckten Architekten und Designer zwischen New York, London und Mailand den Nachtclub als neues Betätigungsfeld. Sie schufen Räume, in denen so mancherlei miteinander verbunden werden konnte: Einkaufen und Ausgehen, Ausstellung und Tanz, Happening und Selbsterfahrung.

Wie unterschiedlich die Konzepte und Gestaltungen waren, das vermittelt derzeit die Ausstellung „Night Fever. Design und Clubkultur 1960-heute“ im Vitra Museum Weil am Rhein. Da gab es beispielsweise das „Flash Back“ im piemontesischen Cuneo. Ein ortsansässiger Unternehmer wollte dort einen Schauraum für seine Keramikkacheln haben und verknüpfte ihn kurzerhand mit einer Disco. Das Foto, das in der Ausstellung zu sehen ist, zeigt den Unternehmer vor einem eklektizistisch anmutenden Ensemble aus Pyramide, Kuppel und ionischer Säule. Und auch das Innere wartet mit Treppen, Säulen, Mosaiken und Terrazzoböden auf.

So üppig und postmodern waren freilich nicht alle Clubs ausgestattet. Es fällt aber auf, dass in den Sechzigerjahren insbesondere italienische Designer eine Vorreiterrolle spielten. Dazu gehörte auch die 1965 in Turin gegründete Gruppe Studio 65, die mit subversiven und verspielten Entwürfen gegen die Moderne rebellierte.

Etwas esoterischer ging es offenbar in New York zu. Die Besucher des Nachtclubs „Cerebrum“ mussten ihre Kleider ablegen und stattdessen in weiße Gewänder schlüpfen. Dann bekamen sie Bongotrommeln, Maracas und Tamburine in die Hand gedrückt, um sich und die anderen Gäste zu beschäftigen. Dazu wurden Dias und Filme an die Wände projiziert. Der Nachtclub als therapeutische Selbsterfahrung.

In der Ausstellung wird all dies anhand von Fotos, Plakaten und Beiträgen aus damaligen Architektur- und Designer-Zeitschriften nachvollziehbar. Man muss sich ein bisschen reinfuchsen in all das dokumentarische Material, dann aber öffnet sich hier – auch mithilfe der sehr informativen Texttafeln – eine hochspannende Welt. Spannend vor allem deswegen, weil sich in den verschiedenen Club-Konzepten die Aufbruchsstimmung der Sechzigerjahre und der damals unerschütterliche Machbarkeitsglaube eindrücklich widerspiegeln. Denn so verschieden die Nachtclubs auch waren, fast immer ging es um eine Verschmelzung unterschiedlicher Sphären – um das, was der Medientheoretiker Marshall Mc Luhan „eine neue Welt der allatonceness“ (all at once = alles auf einmal) nannte. Viele Clubs waren folglich Gesamtkunstwerke, bei denen Innenarchitektur und Möbeldesign, Grafik und Kunst, Licht und Musik, Mode und Performance miteinander verschmolzen.

Das Nachtleben in den folgenden Jahrzehnten blieb, aber die Clubs änderten sich. Aus den Experimentierstätten für avantgardistische Gegenkultur wurden die Diskotheken der Siebzigerjahre. Mit der Discomusik entwickelte sich ein eigenes Genre, das seinen Siegeszug durch die Welt antrat. Den Höhepunkt dieser Entwicklung markiert 1977 der Film „Saturday Night Fever“ mit der Musik der Bee Gees und mit dem tanzenden John Travolta, den die Ausstellung in einer Dauerschleife auf eine Leinwand bannt. Die Kommerzialisierung hinterließ ihre Spuren im Nachtleben. Die Discos wurden zur Bühne für Selbstdarsteller und zum Laufsteg für Mode, die von Designern eigens für das Nachtleben entworfen wurde. So bot insbesondere das New Yorker „Studio 54“ der Prominenz aus Musik, Film und Sport eine entsprechende Plattform. Unter anderem war Andy Warhol hier Stammgast.

Überhaupt fanden Künstler in den Siebziger- und Achtzigerjahre in den Nachtclubs eine Wirkungsstätte. Von Keith Haring beispielsweise stammte ein raumhohes Wandbild in dem gigantischen „Palladium“ in New York, das 1985 öffnete. Auch Jean-Michel Basquiats Karriere begann in dieser Szene. Die Ausstellung trägt diesen Entwicklungen mit einem stärker bildorientierten Raum Rechnung. Neben Fotos mit Prominenten aus dem Studio 54 sind hier auch Mode oder verschiedene Lichtprojektoren und Discostrahler der Siebziger- und Achtzigerjahre zu sehen.

Kein Club ohne Musik. Deshalb gibt es in der Ausstellung eine Installation mit Tanzfläche und Kopfhörern, über die sich die Entwicklung der Musikstile von Funk und Soul der Sechzigerjahre über Disco und House bis zu den Spielarten des Techno nachvollziehen lässt, der im Grunde letzten Revolution der Tanzmusik. Nach dem Mauerfall entwickelten sich in Berlin Clubs wie Tresor oder Berghain zu Techno-Hochburgen. Gerade hier wird sinnfällig, wie die Glitzerwelt des Disco der Faszination für verlassene urbane Industriestätten gewichen ist.

Im neuen Jahrtausend differenziert sich die Clubkultur aus. Einerseits entfaltet sie sich weiter, andererseits sind viele berühmte Nachtclubs selbst Geschichte geworden. Die Clubkultur wird retrospektiv. Der letzte Raum der Ausstellung zeigt daher Exponate der künstlerischen Auseinandersetzung mit einem Phänomen, das historisch geworden oder von Kommerzialisierung und Tourismus einverleibt worden zu sein scheint. Gleichzeitig aber lassen sich Architekten und Designer von der reichen Clubgeschichte inspirieren, um neue Konzepte zu entwickeln. Auch Mischkonzepte, die unterschiedliche Lebensbereiche miteinander vebinden, sind wieder ein Thema. Und doch sehen sie anders aus als in den Sechzigerjahren. Damals zumindest wäre vermutlich niemand auf die Idee gekommen, eine Disco mit einem Fitnessstudio zu verbinden. Das Zeitalter der Selbsterfahrung ist dem der Selbstoptimierung gewichen. Auch das lässt sich also an den Nachtclubs ablesen.

Night Fever. Design und Clubkultur 1960 – heute. Vitra Design Museum, Weil am Rhein, bis 9. September. Mo-Sa 10-18 Uhr. Infos: www.design-museum.de