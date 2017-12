Zürich Drei Ichs für die namenlose Liebende

Mit einer Kammeroper des Schweizers Xavier Dayer startet das Opernhaus Zürich eine neue Uraufführungsserie. Mit Erfolg

Es ist zum Verrücktwerden. Eine Frau liebt hündisch ergeben den Romanschriftsteller, mit dem sie einst im selben Mietshaus lebte, als Achtzehnjährige ein paar Liebesnächte verbrachte und Jahre später als Edelprostituierte noch „eine herrliche Nacht“ hatte. Nach dem Tod des gemeinsamen Kindes selber erkrankt, schreibt sie dem „Geliebten“ vor ihrem eigenen Tod einen Abschiedsbrief, in dem sie ihre Lebens- und Liebesgeschichte schildert. Und der Angebetete? Der lebenszugewandte Mann mit hohem Frauenverschleiß vermag sich nicht einmal zu erinnern, die Frau je getroffen zu haben.

Stefan Zweigs 1922 veröffentlichte Novelle „Brief einer Unbekannten“ hat den 1972 in Genf geborenen Xavier Dayer zur Komposition einer (weiteren) Kammeroper gereizt. Auf der Studiobühne des Zürcher Opernhauses ist „Der Traum von Dir“ jetzt erfolgreich uraufgeführt worden. Es ist der Beginn einer Reihe von Kompositionsaufträgen für Opern, die das Haus in den kommenden Spielzeiten an Schweizer Komponisten vergibt. Es soll darum gehen, in die Zukunft der Gattung zu investieren und die Studiobühne als Aufführungsstätte stärker zu etablieren.

Xavier Dayer liebt das Intime, Kammermusikalische. Das Libretto-Kondensat von Claus Spahn ermöglicht es, die Seelenwelt der Protagonistin musikalisch auseinanderzufalten. Und Dayer hat das Angebot vielseitig genutzt. Die Sopranistinnen Soyoung Lee und Hamida Kristoffersen und die Mezzosopranistin Kismara Pessatti als die in drei Ichs aufgespaltene namenlose Unbekannte künden in expressiv gespannten Weitintervallen vom Gefühlsüberschuss der einseitig Liebenden oder gehen in sorgsam abgeblendeten Piani nach innen; singen und sprechen einzeln und in wechselnden Kombinationen. Cody Quattlebaum gibt den Schriftsteller mit resonanzreichem Bariton und stattet die Figur auch aus mit Empfindungstiefe.

Das sechsköpfige Ensemble Opera Nova unter Michael Richter stützt die ariosen Aufschwünge und zarttonig verinnerlichten Momente und charakterisiert das vielfache Warten der Protagonistin rein instrumental. Geigen-Flageolett, Flatterzunge der Flöte, Wirbel auf der Kleinen Trommel, Einzeltöne im tiefen Klavierregister, Solokantilenen von Cello oder Bassklarinette erzeugen Steigerungen bis zum kraftvollen Tutti.

Die Regisseurin Nina Russi lässt bei der Unbekannten mimisch-gestisch die Möglichkeit einer krankhaft verirrten Psyche andeuten. Bald sitzt das Trio kompakt nebeneinander auf der kurvenreichen Parkbank (Bühne: Barbara Pfyffer), bald wird das Areal samt Publikumstribüne-Gängen für raumgreifende Bewegungen genutzt. Offen bleibt, ob es um real Geschehenes im Leben einer Stalkerin geht oder alles „nur“ Ausgeburt der Einbildungskraft ist. Insofern droht sich das raffinierte Unternehmen im Zwischenreich zwischen Imagination und Wirklichkeit selbst etwas zu entschärfen.

