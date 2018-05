Kultur Diese Klassik-Stars hat Felix Broede auch fotografiert

Rolando Villazòn, Yuri Bashmet, Jukka-Pekka Saraste und Igor Levit: Felix Broede hatte zahlreiche große Stars vor der Kamera. Wir erklären die Hintergründe der Aufnahmen.

Rolando Villazòn: Das Bild entstand am Meer bei Barcelona. Dadurch dass das Bild schwarzweiß und Villazón nur unscharf darauf zu erkennen ist, wirkt der Startenor wie zusammengeschnurrt auf eine einzige Geste. Und genau diese Geste trifft den quirligen Charakter Villazóns sehr gut. Die Vorgabe war, Bilder für Villazóns CD „Ciele e Mare“ (deutsch „Himmel und Meer“) zu machen. Ein Foto aus dieser Serie ziert nun das Cover des Albums.

Yuri Bashmet: Den russischen Bratschisten Yuri Bashmet erlebte Felix Broede als sensiblen, tiefsinnigen Menschen – als russische Seele eben. Das spiegelt auch das Bild wider, das einen zarten und sensiblen Moment einfängt. Broede dazu: „Sich jemandem zuzuwenden, indem man sich abwendet und so doch etwas von sich preisgibt, erschien mir hier sehr passend.“

Jukka-Pekka Saraste: Für dieses Foto lud der Dirigent Saraste den Fotografen auf seine Insel in Finnland ein. Dort waren sie zwei Tage. Das Bild selbst entstand relativ spontan bei einer speziellen Lichtsituation draußen. Broede stellte Saraste vor einen Stein. Was man nicht sieht: Saraste musste sich relativ weit nach vorne beugen. Broede drehte beim Fotografieren die Kamera so, dass es nun aussieht, als trage Saraste die Last des Steines.

Igor Levit: Dieses Bild mit dem Pianisten Igor Levit gehört zu den wenigen, für die Felix Broede vorab einen Plan entworfen hat. Das war auch notwendig, denn Levit sitzt hier auf einem Flügeldeckel. Die Bildidee war, es so ausehen zu lassen, als sitze Levit auf einem im Wasser versenkten Flügel. Das Bild entstand für die Mecklenburger Festspiele und wurde deren Leitmotiv vor einigen Jahren.

Bilder: Felix Broede