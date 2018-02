Konstanz Die heilige Wut

In der Werkstatt des Konstanzer Theaters wird Elfriede Jelineks „Wut“-Stück zu einem anschaulichen Erlebnis

„Jeder kann wütend werden, das ist einfach. Aber wütend auf den Richtigen zu sein, im richtigen Maß, zur richtigen Zeit, zum richtigen Zweck und auf die richtige Art, das ist schwer.“ Sagt Aristoteles. Im schmalen Programmheft eine wohltuend umsichtige und erhellende Aussage. In diesem Gefühlschaos ist sie wie Yoga für die Seele. Das Gefühlschaos kommt als Wut daher, nicht irgendeine, sondern eine allumfassende. Wut an und für sich. Wut als Lebenselixier. Elfriede Jelineks „Wut“.

Das ist kein Text, der rationaler Reflexion huldigt. Kein Text über die Wut, sondern selbst ein Wut-Text. Aber einer zum Spielen. In der Werkstatt des Konstanzer Theaters wird ausprobiert, was Wut ist, wie sie zustande kommen könnte, wird immer wieder Anlauf genommen, abgebrochen, abgewunken. Der Text birgt auch Kommentare für die Schauspieler. Die Rollen: A ist Frau, B ist Mann, C ist Mann, D ist Frau. Jelineks nüchterner Versuchsaufbau zur Erkundung des menschlichen Gefühls mit den tausend Gesichtern.

Überraschend dann die Kulisse. Konstantina Dacheva hat den recht überschaubaren Bühnenraum der Werkstatt buchstäblich in eine Kathedrale verwandelt. Steingraue Mauern mit wandhohen Fensterflächen bilden die Rückseite, gespielt wird auf den Stufen einer raumgreifenden Treppe hin zum Innersten des abgründigen sakralen Raums. Ein bombastisches Bild für eine menschliche Regung: die heilige Wut. Für Ironie allein ist das zu groß, zu grau.

Es ist auch nur in maßen ein ironischer Text, den Elfriede Jelinek nach den Anschlägen in Paris auf die Redaktionsmitglieder des Satiremagazins Charlie Hebdo und den koscheren Supermarkt niedergeschrieben hat. Claudia Meyer hat für die Inszenierung mit den grandios aufspielenden Rollen-Darstellern Katrin Huke, Jana Alexia Rödiger, Ralf Beckord und Sebastian Haase den Text der Literatur-Nobelpreisträgerin auf ein Viertel gekürzt. So gerät noch stärker in den Fokus, um was es eigentlich geht. Die Al-Qaida-Terrormänner sind hier Teil eines Gesamtphänomens, das die Gegenwart auf unheilvolle Weise im Innersten zusammenzuhalten scheint.

Wir sind wütend. Wir – das ist in der Tat eine explosive Melange, die Barbara Kurth dem Umfeld entsprechend in priesterliches Grauschwarz gekleidet hat. Da sind die Attentäter, die für all diejenigen stehen, die es denen zeigen wollen, die die Welt zu beherrschen meinen. Und ihren Gott verspotten. Sie zetteln einen Wettkampf an: Wer hat den größten Gott. Eine Kriegserklärung, die ins Leere läuft. Die Selbsterfindungsgesellschaft auf der anderen Seite will keinen Gott mehr brauchen. Gott ist tot. Wir sind so frei, Sex und Schampus. The winner takes it all.

Es gibt erstaunlich wenig Wutgeschrei, zuweilen steigert sich solch ein Rollenspieler in ein kehliges Geheul, das sich jedoch selten wie ein Naturereignis anhört. Resignation ist eher die vorherrschende Gestimmtheit, zusammen mit Zynismus und einer Abgeklärtheit, die man diesen vier Figuren nicht abnimmt. Vielleicht ahnen sie dunkel, wie manipulierbar sie durch ihre Wutbarkeit werden. Aber dann doch diese echte Geilheit auf Gewalt, die Anbetung der Kalaschnikow, der süße Schauder bei der Vorstellung eines Meeres aus Blut.

Das sind die Momente, wo sich die Wut angleicht, wo nicht mehr klar ist, welche Seite nun gerade das Wort hat. Der Gebrauch des Mobiltelefons als Mittel der Selbstvergewisserung eigener Größe ist ohnehin lagerübergreifend. Der Jelineksche systematische Verwirrungsprozess wird noch gesteigert. Einzelne Textblöcke werden auf verschiedene Darsteller aufgeteilt. Text wird zur lauthaften Chiffre für Befindlichkeiten. Trotzdem: Gleichmacherei ist das nicht.

Der klare Blick auf diese Wutbürger verhindert nicht die Anteilnahme. Wenn sich da welche an den Ornamenten der übermenschlich hohen Rundbögen von außen festklammern, ist das schon erbarmungswürdig. Auch wenn es die sind, die meinen, heute dürfe man wieder Nazi sein. Oder die verlassene Frau, die nicht weiß, wohin mit ihrer Verzweiflung, und sie als Wut rauslässt, Dampf, der die Selbstzerstörung verhindert.

Das ist alles wie eine Bestätigung des klugen Aristoteles. Wütend werden ist einfach. Wut kontrolliert einzusetzen, das ist die Kunst. In der Werkstatt ist in dieser Hinsicht eine Studie zu verfolgen, die unter Einsatz der allerbesten Mittel des Theaters anschaulich Aufschluss gibt.

Elfriede Jelinek

Die österreichische Schriftstellerin wurde 1946 geboren. 2004 wurde sie mit dem Literaturnobelpreis geehrt. Jelinek setzt sich in ihren Texten oft mit gesellschaftlichen Missständen auseinander. Ihr aktueller Text „Wut“ reagiert auf die Anschläge von Paris auf Charlie Hebdo. Uraufführung war im April 2016 in München. Da Jelinek keine traditionellen dramatischen Stücke mit Rollenzuweisungen schreibt, muss jedes Theater ihre so genannten Textflächen für den eigenen Bedarf einrichten. (esd)