Stockholm Die begehrteste Literatur-Auszeichnung der Welt

Die bewegte Geschichte des Literaturnobelpreises ist um ein Kapitel reicher: Erstmals seit knapp 70 Jahren verschiebt die Schwedische Akademie eine Preisverleihung.

Bereits in der Vergangenheit fiel die Vergabe mehrfach aus oder wurde verschoben, zuletzt 1949. Sorgten in der Vergangenheit vor allem die Kriegswirren für eine Unterbrechung, ist dieses Mal der Umgang mit einem Missbrauchsskandal im Umfeld der Akademie Auslöser der Krise.

Viel Prestige und hohes Preisgeld

Die Schwedische Akademie vergibt jährlich 16 Auszeichnungen, der Nobelpreis für Literatur ist die bekannteste und zugleich am höchsten dotierte Ehrung. Umgerechnet 850.000 Euro beträgt das Preisgeld. Erstmals vergeben wurde der Literaturnobelpreis im Jahr 1901. Seitdem werden vier oder fünf Mitglieder der Schwedischen Akademie damit beauftragt, die Nominierungen zu sichten und eine Liste mit aussichtsreichen Kandidaten zu erstellen. Die Vorschläge werden dann im Kreis der eigentlich 18 Akademie-Mitglieder diskutiert. Bei der abschließenden Abstimmung im Oktober ist eine absolute Mehrheit nötig.

Hunderte Nominierungen pro Jahr

Etwa 350 Nominierungen erreichen die Schwedische Akademie jedes Jahr aus der Welt der Literatur. Vorschlagsberechtigt sind unter anderem frühere Preisträger, Literatur- und Linguistikprofessoren sowie die Präsidenten nationaler Schriftstellerverbände. Der Preis wird nur an lebende Autoren vergeben, zudem müssen die Nominierten in der Regel innerhalb des vergangenen Jahres ein Werk veröffentlicht haben.

Für viel Wirbel sorgte 2016 die überraschende Auszeichnung von Bob Dylan, dem als erstem Musiker überhaupt der Literaturnobelpreis zugesprochen wurde. Die US-Folklegende schwieg tagelang und kündigte erst zwei Wochen später an, die Ehrung anzunehmen. Allerdings dauerte es sechs weitere Monate, bis Dylan den Preis in Stockholm unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Empfang nahm. Die Akademie erntete für ihre Wahl viel Kritik.

Jahre ohne Preisträger

Seit der ersten Vergabe des Literaturnobelpreises 1901 wurde die Ehrung 114 Autoren zuteil, vier von ihnen mussten sich die Auszeichnung teilen. Spitzenreiter ist Frankreich mit 15 Preisen, je zwölf Mal wurden Autoren aus den USA und Großbritannien ausgezeichnet. 13 Mal ging der Preis an deutschsprachige Schriftsteller.

Sieben Mal fiel die Verleihung bislang aus, vornehmlich während der beiden Weltkriege (1914, 1918, 1935, 1940, sowie von 1941 bis 1943). Eine Verschiebung wurde vor der Entscheidung vom Freitag bereits sieben Mal beschlossen: in den Jahren 1915, 1919, 1925 bis 1927 sowie 1936 und 1949. Allerdings wurde die Ehrung nur in fünf Fällen tatsächlich im darauffolgenden Jahr nachgeholt.

1964 verweigerte der französische Philosoph Jean-Paul Sartre die Annahme des Preises. Acht Jahre zuvor hatte der russische Schriftsteller Boris Pasternak auf Druck der sowjetischen Führung verzichten müssen.

Dezimierte Akademie

Die 18 Mitglieder der Schwedischen Akademie werden auf Lebenszeit ernannt, ein Rücktritt war bis zur Änderung der Statuten diesen Mittwoch ist nicht vorgesehen. Allerdings lassen sechs von ihnen wegen des Missbrauchsskandals derzeit ihre Ämter ruhen. Zwei weitere Mitglieder hatten bereits 1989 und 2009 ihre Ämter niedergelegt, so dass es derzeit nur zehn aktive Akademiemitglieder gibt. Laut Geschäftsordnung sind mindestens zwölf Mitglieder zur Abstimmung über eine Neuaufnahme notwendig.

Die Rushdie-Affäre

Eine schwere Krise erlebte die Schwedische Akademie im Jahr 1989, als die Institution sich weigerte, die iranische Fatwa gegen den Schriftsteller Salman Rushdie wegen dessen Buch "Die satanischen Verse" zu verurteilen. Drei Akademie-Mitglieder räumten aus Protest ihre Stühle. Die schwedische Schriftstellerin Kerstin Ekman lässt ihre Arbeit bis heute ruhen, während die anderen beiden Mitglieder inzwischen verstorben sind. Erst im Jahr 2016 verurteilte die Schwedische Akademie die Fatwa - 27 Jahre nach dem Tötungsaufruf.