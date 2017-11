Singen Die Zeit der Stewardessen

In der Singener Färbe lacht und schaudert man über Marc Camolettis „Boeing-Boeing“

Gero Hellmuth kann auch Pop Art. Der langjährige Bühnenmaler des Singener Färbe-Theaters lässt auf der Rückwand einen roten Doppeldecker blitzartig durch die Wolkendecke brechen, als würde der gleich auf den Bühnenbrettern landen. Pop Art passt zeitlich zu Marc Camolettis Lustspiel „Boeing-Boeing“ und zum Charakter der Inszenierung von Peter Lüdi. Ein bisschen Nostalgie, ein bisschen Comic – und ein bisschen lustig macht man sich auch über das, was sich da Mann über Frau denkt. Und umgekehrt.

Bernard ist in guten Händen beim Schauspieler Patrick Hellenbrand. Der versteht es, wie man diese Männerfigur aus der Mitte des vergangenen Jahrhunderts enttarnt, ohne sie vollständig der Lächerlichkeit preiszugeben. Wohl eine Sehnsuchtsfigur vieler anno dazumal, als Männer Draufgänger zu sein hatten, Paris die Stadt der Liebe war, Flugbegleiterinnen Stewardessen hießen und einen Traumberuf ausübten, ohne über Unterbezahlung zu klagen.

Das Lustspiel in drei Akten, das ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen wurde, heute zu spielen, ist gewagt. Dass es rein komödientechnisch eine Bombe ist, wird in der Färbe bewiesen. Allerdings auch mit einem Ensemble, das einen solchen Spagat hinkriegt. Neben Patrick Hellenbrand sind das Angelina Dill als Jacqueline, die Stewardess der Air France, Milena Weber als Janet, die Kollegin von der Pan Am, und Nina Carolin Eichmann als Judith von der Swissair. Letztere macht aus ihrer Rolle eine völlig überdrehte Luftnummer, die geradezu zum Lachen nötigt.

Ohne diese Schauspieler/innen könnte Peter Lüdi einpacken mit „Boeing-Boeing“. Bernard, der Pariser Filou, wäre eine Lachnummer wider Willen, die drei Frauen in ihren sexy Stewardessen-Uniformen Abziehbilder davon, wie Männer Frauen (ge)sehen (haben). Allerdings: Nicht nur die unterschiedlichen Wimpel der Fluggesellschaften sind ihre Erkennungsmarken, sondern sie besitzen auch eigenständige Charaktere, die eine gute Portion Selbstbewusstsein an den Tag legen. Wer zuletzt lacht, wird der „charmante Franzose“ noch sehen.

Während Bernards Zeitplan zur Ankunft der einen und zum Abflug der anderen zusammenbricht und er selbst parallel dazu seine Souveränität einbüßt, übernehmen zwei andere mehr und mehr die Bühnenhoheit. Robert, der hereingeschneite Schulfreund von Alexander Klages, die männliche Unschuld vom Land, die ihr Casanova-Talent entdeckt, und Berthe, das Hausmädchen. Dina Roos hat eine tolle Präsenz. Wenn sie Friedrich Hollaenders „Eine kleine Sehnsucht“ anstimmt, dann wird es richtig nett.

Eine gute Idee, die Schauspieler ab und an nach vorne treten und einen passenden Schlager a capella singen zu lassen: von Reinhard Meys „Über den Wolken“ bis hin zu Marilyn Monroes „Diamonds are a girls best friends“. So wird es schließlich eine stimmige Angelegenheit, das Premierenpublikum hat lange applaudiert. Der Schauder über diese vergangenen 60er-Jahre wollte sich dennoch nicht ganz legen.

