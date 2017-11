Konstanz Die Weltlage in irischer Wertarbeit: Über das neue Album von U2

Während die Musikszene über die Finanzenthüllungen um Bono diskutiert, bringt er mit seiner Band ein neues Album heraus: Es ist ganz ordentlich geworden

Es könnte alles so einfach sein. Ist es aber nicht. Nachdem das letzte U2-Album von einer kontrovers diskutierten Gratis-Download-Aktion überschattet war, durchkreuzen ausgerechnet jetzt Finanzenthüllungen rund um die „Paradise Papers“ die Veröffentlichung von „Songs Of Experience“.

Aber lassen wir das Wirtschaftliche außen vor und konzentrieren uns auf die Musik. Wer „Songs Of Experience“, das vierzehnte Studioalbum von Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen jr., als Rückbesinnung auf die Wurzeln von U2 beschreibt, der liegt goldrichtig. Das Album als solches hat die Häme, die jetzt auf Bono (57) einprasselt, nicht verdient. „Songs Of Experience“ ist ein vielschichtiges und über weite Strecken beseelt vorgetragenes Spätwerk der vier Iren. „Uns war wichtig, dass die Songs ohne Tricks funktionierten“, so Bono dem US-„Rolling Stone“. „Jedes Stück haben wir probeweise im Studio quasi nackt ausgezogen und gespielt. Nur wenn es uns dann immer noch bewegte, kam es aufs Album.“

Das hat alles in allem funktioniert. Wieder hat die Band mit einer Vielzahl von Produzenten gearbeitet, die mal eher dem Pop, mal eher dem Rock und auch mal einem Hauch von HipHop-Einfluss zugeneigt sind, mit von der Partie sind Jacknife Lee, Ryan Tedder, Steve Lillywhite, Andy Barlow und Jolyon Thomas. Und während man schrieb und aufnahm und zwischendurch auch noch die große Welttournee zum dreißigjährigen Jubiläum des „The Joshua Tree“-Albums absolvierte, verfinsterte sich die weltpolitische Gesamtsituation zusehends, und diese Entwicklung habe man aufnehmen wollen in die Lieder. So überarbeitete man zum Beispiel „The Blackout“, eine musikalisch total lustige, tanztaugliche Disconummer, textlich jedoch die Geschichte „einer persönlichen Apokalypse, die sich zur politische Dystopie ausweitet.“

Und dennoch: Die Liebe bildet das thematische Herz dieses Albums. Mit „Love Is All We Have Left“ beginnt die Platte auf stille, akustische, zu Herzen gehende Weise. „This is not the time not to be alive“, singt Bono, und man ist gerührt. Auch das finale „13 (There Is A Light”) klingt zart und zärtlich, aber etwas hymnischer. Dazwischen spielt sich eine Menge ab. Gitarre, Bass und Schlagzeug erklingen wieder ruppiger und kantiger als auf dem Album „Songs Of Innocence“. Und logisch ist auch, dass es ganz ohne Anti-Donald-Trump-Wut nicht geht. So bekommt der US-Präsident im Text von „American Soul“ ein paar kräftige Hiebe in die Seite, die sich jetzt im Nachhinein fast wie eine Selbstanzeige Bonos aufgrund seines jüngst zutage getretenen Steuervermeidungsverhaltens lesen. Richtig poppig werden sie nur einmal: „Summer Of Love“ erinnert ein wenig an einen Robin-Schulz-Hit, aber dafür geht es hier inhaltlich umso tiefer – Bono singt über einen Kleingärtner in Aleppo, der sich trotz widrigster Umstände nicht unterkriegen lässt. Vielleicht aber singt Bono auch ein bisschen über sich selbst.

Album „Songs Of Experience“, Island Records, 16,99 Euro.