Berlin Die Stimmführerin hinter dem Orchester

Andrea Zietschmann ist Intendatin der Berliner Philharmoniker. Die gebürtige Schwarzwälderin entscheidet etwa darüber, wie die Osterfestspiele in Baden-Baden künftig aussehen

Bei den Kammerkonzerten der Berliner Philharmoniker in Baden-Baden geht es nicht ums Gesehenwerden. Hier treffen sich Musikliebhaber aus der Region, die die Chance ergreifen, einige Orchestermitglieder hautnah zu erleben und in ganz konzentrierter Atmosphäre den Interpretationen zu lauschen. Zum Matinee-Konzert ist auch Andrea Zietzschmann gekommen. Die in Sankt Georgen aufgewachsene Intendantin der Berliner Philharmoniker, die seit 1. September 2017 im Amt ist, gönnt sich trotz ihres vollen Terminkalenders diese intensive Stunde Musik im Kurhaus. „Es hat mich interessiert, unseren Klarinettisten und Orchestervorstand Alexander Bader einmal in einem Kammerkonzert zu erleben. Außerdem möchte ich die Begebenheiten und Auftrittsorte in Baden-Baden sehen, um zu überlegen, ob wir für 2020 in der ersten Saison von Kirill Petrenko auch Neuerungen einführen“, sagt die Intendantin beim Gespräch am Rande der Osterfestspiele, die gestern zu Ende gegangen sind.

Ihr Vorgänger Martin Hoffmann hielt sich eher im Hintergrund. Sie dagegen möchte nah beim Orchester sein, Proben und Konzerte miterleben und in Gesprächen spüren, wo der Schuh drückt. Eine gute Arbeitsatmosphäre ist der 47-jährigen Schwarzwälderin wichtig. Dazu trägt sie auch mit ihrer freundlichen Art bei. Sie schafft Nähe, ohne kumpelhaft zu wirken. Sie strahlt Wärme aus, verzichtet auf leere Floskeln und sucht das direkte Gespräch.

Die Musik spielte schon in ihrer Familie eine große Rolle. „Ich habe mit acht Jahren Geige gelernt, nachdem ich ein Gespräch mit Peter Dönneweg, dem damaligen Leiter der Jugendmusikschule in St. Georgen geführt hatte. Die Zeit im Schulorchester war für mich sehr wichtig und prägend. Wir haben jedes Jahr drei oder vier Konzertreisen unternommen, die für mich das viel größere Erlebnis waren als die vielen Stunden auf der Schulbank“, erinnert sie sich. „Diese musikalische Kindheit und Jugend hat mir ganz sicher den Grundstein für meinen heutigen Beruf gelegt. Damals habe ich schon erfahren, was es bedeutet, Musik zu machen, auf Tournee zu sein und woran man dabei organisatorisch denken muss.“

An der Seite von Kirill Petrenko

Nach dem Studium der Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Betriebswirtschaft in Freiburg, Wien und Hamburg beginnt sie in Berlin als freie Mitarbeiterin des Gustav-Mahler-Jugendorchesters, die Musikliebe mit ihrem Organisationstalent zu kombinieren. Gemeinsam mit Claudio Abbado gründet sie 1996 das Mahler Chamber Orchestra, das schnell zu einem international renommierten Klangkörper wird. Der Cellist Knut Weber, Orchestervorstand der Berliner Philharmoniker, kennt sie seit ihren Anfangsjahren als Orchestermanagerin. Er schätzt ihre „offene und transparente Kommunikation“ und findet es bemerkenswert, wie klar sie ihre Ziele verfolgt. Weitere berufliche Stationen sind Frankfurt (Musikchefin des Hessischen Rundfunks) und Hamburg, wo sie als Managerin der Klangkörper und Konzertreihen des NDR auch den Umzug des NDR-Sinfonieorchesters in die Elbphilharmonie durchführt.

Ihre Ernennung zur Intendantin der Berliner Philharmoniker hat viel mit dem designierten neuen Chefdirigenten Kirill Petrenko zu tun, der sich jemanden mit reichlich Musikkompetenz und guten kommunikativen Fähigkeiten an seiner Seite wünschte. Petrenko hat nämlich schon angekündigt, dass er nach wie vor keine Interviews geben wird. Auch in Sachen Öffentlichkeitsarbeit ist die neue Intendantin also stark gefordert. Ist es nicht schwierig, mit solch einem selbstbewussten Orchester wie den Berliner Philharmonikern zu arbeiten? „Ich empfinde es im Vergleich zu meinen vorherigen beruflichen Stationen als Vorteil und große Chance, dass das Orchester mitdenkt, mitgestaltet und der Grad an Selbstverantwortung insgesamt viel höher ist. Das bringt eine Dynamik mit sich, die viel für sich hat. Mitgestalten ist immer besser, als sich in eine passive Haltung zu begeben, in der man sich recht komfortabel über Zustände beschweren kann“, fasst Zietzschmann ihre ersten Erfahrungen zusammen.

Das Publikum möchte sie mit speziellen Angeboten wie Late-Night-Konzerten und Wochenend-Festivals verjüngen. In der Philharmonie mit ihren jährlich rund 600 Veranstaltungen, deren Leiterin sie ebenfalls ist, möchte sie ein breiteres musikalisches Spektrum anbieten und die verschiedenen Orchester besser miteinander vernetzen. Auch der Educationbereich, der sich stärker im digitalen Angebot der Berliner Philharmoniker (Digital Concert Hall) spiegeln soll, steht dabei im Fokus. Zu Hause hat die Musikvermittlung jedenfalls schon bestens funktioniert. Ihre elfjähriger Tochter spielt begeistert Cello und hat sich in Baden-Baden sogar den ganzen „Parsifal“ angehört. Ihr Mann ist professioneller Geiger. Auch Andrea Zietzschmann hat jetzt mal wieder ihre Violine ausgepackt. „Wir haben am 21. Mai das schöne Orchester-Mitmachprojekt Be-Phil-Orchestra mit Simon Rattle. Laienmusiker aus der ganzen Welt konnten sich für das Projekt bewerben. Ich hatte überlegt, die 1. Sinfonie von Brahms mitzuspielen, aber der Wettbewerb ist durchaus groß und meine Übezeit einfach zu eingeschränkt. Ich habe Sir Simon gesagt, dass ich mir das als Vorsatz für die nächsten Jahre vornehme.“

Die Intendantin

Andrea Zietzschmann wurde 1970 in Villingen-Schwenningen geboren und wuchs in St. Georgen auf. Hier besuchte sie das St. Georgener Gymnasium, lernte Geige spielen und bekam als Konzertmeisterin beim Jugendsinfonieorchester eine fundierte musikalische Grundausbildung. Sie studierte Musikwissenschaft, Betriebswirtschaftslehre und Kunstgeschichte in Freiburg, Wien und Hamburg. Parallel arbeitete sie beim Gustav-Mahler-Jugendorchester und beim Westdeutschen Rundfunk. 1997 gründete sie gemeinsam mit Claudio Abbado das Mahler Chamber Orchestra und war sechs Jahre lang als Intendantin des Ensembles tätig. Ab 2003 war sie Orchestermanagerin und Musikchefin beim Hessischen Rundfunk und ab 2013 in selber Funktion beim Norddeutschen Rundfunk in Hamburg. Seit der laufenden Saison ist sie Intendantin der Stiftung Berliner Philharmoniker. Zietzschmann ist verheiratet und hat eine Tochter. (sk)